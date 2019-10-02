Работа миссии МВФ стартует в Молдове со 2 октября

В МВФ рассказали, что входит в планы миссии, которая прибывает в Молдову с рабочим визитом. Среди прочего иностранные эксперты обсудят и госбюджет на 2020 год.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Работа миссии Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном стартует в Молдове со среды, 2 октября.

Что входит в планы экспертов Фонда?

Как сказано в официальном сообщении МВФ, специалисты намерены ознакомиться с нынешним состоянием экономики республики. Кроме того, представители международной организации планируют обсудить политики властей республики по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов, в том числе в контексте государственного бюджета на 2020 год.

Члены миссии будут находиться в Молдове с рабочим визитом до 8 октября.

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Ранее исполнительный совет МВФ завершил четвертую и пятую оценки хода выполнения программы ECF/EFF с Молдовой. Таким образом, республика получила доступ к финансированию в совокупном объеме в 33,6 миллиона специальных прав заимствования. Это примерно 46,1 миллиона долларов США.

Что такое ECF и EFF

Первый предполагает расширенный механизм кредитования, а второй - механизм расширенного финансирования.

Кроме того, исполнительный совет МВФ утвердил запрос властей республики о продлении срока программы до 20 марта 2020 года и о пересмотре графика выплаты траншей, чтобы обеспечить возможность успешного завершения программы.

Что думают в МВФ о ситуации в Молдове?

Заместитель исполнительного директора МВФ и уполномоченный председатель заседания исполнительного совета МВФ Мицуширо Фурусава ранее заявил, что власти Молдовы приняли решительные меры по исправлению ситуации, чтобы вернуть программу, поддерживаемую Фондом, на намеченный курс. По его мнению, Кишиневу удалось достичь поставленных целей - обеспечить макроэкономическую стабильность и способствовать продвижению реформ.

"В дальнейшем крайне важно, чтобы власти были осмотрительны в продвижении политик и структурных реформ, направленных на укрепление финансового сектора, поддержание устойчивости в бюджетно-налоговой сфере и обеспечение финансовых возможностей для покрытия социальных и инфраструктурных расходов", - сказал он.

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Что думают в Молдове о МВФ?

В республике к помощи Фонда относятся крайне неоднозначно. Одни считают, что поддержка МВФ крайне необходима стране. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Молдова может вполне обойтись и без советов. Ряд экономистов уверены, что не стоит идти на поводу у МВФ, отстаивая интересы государства, и не спешить с принятием решений, как это было в случае с корректировкой налоговой политики.

К примеру, именно с подачи МВФ в Молдове решили ужесточить налоговую политику. Нововведения предполагают, в том числе, отмену льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства) и установления ее на уровне 20%. Это решение вызывало недовольство со стороны представителей бизнеса – в стране начались забастовки. Эксперты также высказались о несовременности этого решения.

А советник президента Молдовы Ион Кику ранее написал на своей странице в Facebook, что республика способна сама себя финансировать без поддержки Международного валютного фонда.

"В случае желательного ухода МВФ и грамотного управления госфинансами и экономикой, Молдова способна сама себя финансировать, а нынешнее поколение - не оставлять миллиардные долги для детей и внуков", - считает он.

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Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что Молдова сейчас не может выдвигать свои условия, поскольку на международной арене финансовый рейтинг государства – на чрезвычайно низком уровне. Вернуть доверие к Молдове, как к кредитуемой стране, можно будет лишь начав бескомпромиссную борьбу с коррупцией в государстве и наведение порядка в финансово-банковской системе.

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