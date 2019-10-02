12:11 02 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Международный валютный фонд

Работа миссии МВФ стартует в Молдове со 2 октября

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
83 0 0

В МВФ рассказали, что входит в планы миссии, которая прибывает в Молдову с рабочим визитом. Среди прочего иностранные эксперты обсудят и госбюджет на 2020 год.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Работа миссии Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном стартует в Молдове со среды, 2 октября.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МВФ дает Молдове деньги, но ставит условия

Что входит в планы экспертов Фонда? 

Как сказано в официальном сообщении МВФ, специалисты намерены ознакомиться с нынешним состоянием экономики республики. Кроме того, представители международной организации планируют обсудить политики властей республики по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов, в том числе в контексте государственного бюджета на 2020 год.

Члены миссии будут находиться в Молдове с рабочим визитом до 8 октября.

Эксперт: кредиты – крючок, на который МВФ может поймать Молдову>>>

Ранее исполнительный совет МВФ завершил четвертую и пятую оценки хода выполнения программы ECF/EFF с Молдовой. Таким образом, республика получила доступ к финансированию в совокупном объеме в 33,6 миллиона специальных прав заимствования. Это примерно 46,1 миллиона долларов США.

Что такое ECF и EFF

Первый предполагает расширенный механизм кредитования, а второй - механизм расширенного финансирования.

Кроме того, исполнительный совет МВФ утвердил запрос властей республики о продлении срока программы до 20 марта 2020 года и о пересмотре графика выплаты траншей, чтобы обеспечить возможность успешного завершения программы.

Олег Рейдман
© Sputnik / Rodion Proca
Рейдман: МВФ от всех требует одного – уменьшения социальных расходов

Что думают в МВФ о ситуации в Молдове?

Заместитель исполнительного директора МВФ и уполномоченный председатель заседания исполнительного совета МВФ Мицуширо Фурусава ранее заявил, что власти Молдовы приняли решительные меры по исправлению ситуации, чтобы вернуть программу, поддерживаемую Фондом, на намеченный курс. По его мнению, Кишиневу удалось достичь поставленных целей - обеспечить макроэкономическую стабильность и способствовать продвижению реформ.

"В дальнейшем крайне важно, чтобы власти были осмотрительны в продвижении политик и структурных реформ, направленных на укрепление финансового сектора, поддержание устойчивости в бюджетно-налоговой сфере и обеспечение финансовых возможностей для покрытия социальных и инфраструктурных расходов", - сказал он.

На финансовой игле: почему Молдова и ее граждане так зависят от МВФ>>>

Что думают в Молдове о МВФ?

В республике к помощи Фонда относятся крайне неоднозначно. Одни считают, что поддержка МВФ крайне необходима стране. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Молдова может вполне обойтись и без советов. Ряд экономистов уверены, что не стоит идти на поводу у МВФ, отстаивая интересы государства, и не спешить с принятием решений, как это было в случае с корректировкой налоговой политики.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
Воронин: все страны, где работает МВФ, не добивались успеха

К примеру, именно с подачи МВФ в Молдове решили ужесточить налоговую политику. Нововведения предполагают, в том числе, отмену льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства) и установления ее на уровне 20%. Это решение вызывало недовольство со стороны представителей бизнеса – в стране начались забастовки. Эксперты также высказались о несовременности этого решения.

А советник президента Молдовы Ион Кику ранее написал на своей странице в Facebook, что республика способна сама себя финансировать без поддержки Международного валютного фонда.

"В случае желательного ухода МВФ и грамотного управления госфинансами и экономикой, Молдова способна сама себя финансировать, а нынешнее поколение - не оставлять миллиардные долги для детей и внуков", - считает он.

Как МВФ заставляет Нацбанк Молдовы выводить валюту из страны — эксперт>>>

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что Молдова сейчас не может выдвигать свои условия, поскольку на международной арене финансовый рейтинг государства – на чрезвычайно низком уровне. Вернуть доверие к Молдове, как к кредитуемой стране, можно будет лишь начав бескомпромиссную борьбу с коррупцией в государстве и наведение порядка в финансово-банковской системе. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

HoReCa: МВФ сказал — "надо", Минфин ответил — "есть"
Кунев: рекомендации МВФ приняли без диалога с бизнесом
Муравский: эксперты МВФ не несут ответственности за последствия своих рекомендаций


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото Sputnik в сентябре 2019 года
Эхо трагедии: видео ДТП с участием Porsche и троллейбуса в Кишиневе
Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео
Молдова на мировом рынке виноделия
Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться