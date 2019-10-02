Санду рассказала, зачем приехали в Молдову эксперты МВФ

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду рассказала, что в рамках рабочего визита миссии МВФ в республику планируется проанализировать бюджет республики на 2020 год. Об этом глава правительства сообщила в среду после заседания кабмина.

Работа экспертов международной финансовой организации началась в первой половине дня. Санду уточнила, что уже провела первую встречу с гостями, сообщившими ей о дискуссиях в рамках заседания совета Фонда, где было принято решение об утверждении выплаты Молдове 46,1 миллиона долларов США.

По словам премьера, в МВФ оценили действия правительства по корректировке принятых предыдущей властью решений, а также темпы кабмина в продвижении реформ.

"Обсудим бюджет на следующий год. Мы сообщили, что заинтересованы в том, чтобы это был бюджет, который приведет к большему экономическому росту. Хотим, чтобы был бюджет, в котором большая доля придется на инвестиции. В ближайшие дни будем обсуждать эти вопросы", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что в рамках нынешнего визита экспертов МВФ не планируется подписание какого-либо соглашения. "Это ознакомительная миссия", - добавила она.

Также премьер отметила, что налоговую политику планируется обсудить с представителями бизнеса и гражданским обществом, когда завершатся внутренние дискуссии по бюджету.

Эксперты миссии будут находиться в Молдове с рабочим визитом до 8 октября.

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