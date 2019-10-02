Евро и доллар удивят: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 3 октября. Большинство основных игроков перейдут в наступление.

Евро, к примеру, после продолжительного падения отыграет четыре бана и установится на уровне 19,3687 лея.

Доллар окажется скромнее. За сутки он станет тверже на один бан и установится на уровне 17,7346 лея.

Осень оба "иностранца" начали невнятно - за сентябрь "европеец" и "американец" несколько уступили позиции по отношению к национальному платежному средству республики.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в четверг также окажется румынский лей, который укрепится до 4,0774 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль опустится до 0,2713 лея, а украинская гривна - до 0,7124 лея.

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