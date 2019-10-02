В Минфине обсуждают повышение зарплат бюджетникам

Молдавское финансовое ведомство ведет переговоры с Международным валютным фондом для того, чтобы получить поддержку инициативы о росте зарплат.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Министерство финансов разрабатывает на среднесрочный период стратегию по оплате труда в бюджетном секторе. Об этом заявила глава Минфина Наталья Гаврилица на встрече с вице-председателем Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ) Серджиу Саинчуком.

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Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны обсудили закон о единой оплате труда в бюджетном секторе, увеличения фонда оплаты труда и предстоящие реформы в этой сфере.

"Мы должны продолжить повышение зарплат. В настоящее время мы ведем переговоры с Международным валютным фондом для того, чтобы получить поддержку инициативы", - сказала Гаврилицэ.

По ее мнению, "увеличение зарплат - это инвестиция в граждан республики".

В свою очередь, Саинчук обратил внимание на необходимость внести поправки в закон о единой оплате труда в бюджетном секторе. По его словам, профсоюзы фактически не участвовали в разработке этого законопроекта, который вступил с силу в конце прошлого года. Как пояснил Саинчук, с представителями НКПМ консультации провели непосредственно перед утверждением нормативного акта.

По информации Национального бюро статистики, по итогам второго квартала 2019 года среднемесячная зарплата в бюджетном секторе составила 6676,2 лея (+19,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года), а в реальном секторе — 7535,6 лея (+12,8%).

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