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Сливы

Проблемы фермеров и поиск вариантов: куда сбывать урожай сливы

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экономика
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Объемы производства сливы для местного рынка превышают покупательскую способность, поэтому фермеры стараются найти применение урожаю, причем как можно скорее.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Нынешний сезон выдался удачным для производителей сливы. По данным Ассоциации "Молдова Фрукт", урожай в этом году составил порядка 110 тысяч тонн.

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Это немногим больше, чем в прошлом. Цена на местном рынке довольно хорошая - 8-9 лев за килограмм, завил представитель Ассоциации Еуджениу Букмаков. 

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Как отметил представитель профильной ассоциации, местные производители способны обеспечивать регулярные поставки сливы на отечественные прилавки в течение полугода. Однако объемы производства для местного рынка превышают покупательскую способность. Поэтому фермеры стараются найти применение урожаю, как можно раньше после сбора. Так производитель из района Яловены Юрий Бивол уже почти почти продал свой урожай в Россию и Румынию.

"У нас нет продукции для внутреннего рынка. Его обеспечивают другие, более мелкие производители. Если мы войдем на местный рынок, то собьем цену и себе и им. Мы ориентируемся на крупные экспортные поставки", - рассказал Бивол.

Другой производитель сливы из района Ниспорень Василий Горчак не ждет, пока найдется покупатель на свежий продукт. Он вложился в оборудование по производству чернослива. Такой подход помогает получить добавочную стоимость и дольше сохранить товар. 

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"Одна из проблем для свежей сливы состоит в том, что существует необходимость в постуборочном оборудовании - помещениях для хранения, холодильниках, чтобы продукт сохранял качество и был конкурентноспособным на рынке", - отметил Горчаг.

По мнению фермера, в конкурентной борьбе за бортом, как правило, остаются мелкие производители. Из-за отсутствия инфраструктуры им сложнее попасть на прилавки магазинов. Горчаг считает, что в ситуацию должно вмешаться государство, чтобы как можно больше информировать садоводов о необходимости объединяться в ассоциации и, сообща, инвестировать в дорогостоящее оборудование.

Борьба за полки местных супермаркетов

Сейчас в Молдове идут активные дискуссии о новом законе, который предусматривает, что часть полок в супермаркетах обязательно должна быть отведена под товары местного производства. Как отметил Бумаков, позиция Ассоциации Молдова-фрукт состоит в том, чтобы эта доля составляла 50%. 

Супермаркет, архивное фото.
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"Ассоциация может составить вместе с производителями график по доставке продукта, по которому будет понятно, когда и в каком объеме будут осуществляться поставки. Коммерческие сети свободны, мы не можем им запретить что-либо. Можно только предлагать и создать возможности для местных производителей", -  пояснил Бумаков.

Садовод Василий Горчаг считает, что эта мера должна идти в комплексе с другими действиями по поддержке местных производителей. Помимо юридических трудностей, с которыми сталкиваются мелкие фермеры, есть еще одна глобальная для Молдовы проблема -  нехватка рабочих рук.

"Большинство моих работников - люди третьего возраста. Молодое поколение все уехало. Мы либо должны механизировать производство и сокращать персонал, либо государство должно продумать механизмы по стимулированию рабочей силы",- поделился мнением собеседник. 

Александр Иосифиди
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Из-за высокой себестоимости не все молдавские сельхозпродукты выдерживают ценовую конкуренцию с зарубежными товарами. Фермер Юрий Бивол, который входит в группу по изучению ситуации о поставках местной продукции в отечественные супермаркеты, отмечает, что работать с торговыми сетями весьма непросто. Кроме того, что они предъявляют свои требования к сертификации и стандартам продукта, они параллельно завозят более дешевые овощи из соседних стран.

"Этой весной в Молдову завозились огурцы из Белоруссии и Украины. Делаются поставки товара, по себестоимости дешевле нашего продукта. Нет защиты со стороны государства", - сказал Бивол.

Фермер считает, что местные производители должны иметь контракты с сетями супермаркетов и строго выполнять график и объемы поставок.

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Теги:
фермеры, урожай, Молдова


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