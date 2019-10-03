Лучшие среди худших…

Немецкая независимая консалтинговая компания Berlin Economics опубликовала стандартный сравнительный отчет об экономических эффектах присоединения к Соглашению об ассоциации с ЕС трех стран (Молдовы, Украины и Грузии) за 2013-2018 годы.

Недавно министр иностранных дел Республики Молдовы Нику Попеску заявил, что республика "стала крупнейшим среди трех стран Восточного партнерства бенефициаром Соглашения об ассоциации с ЕС, воспользовавшись положениями Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли на 60%, в то время как Украина – только на 20%, а Грузия – лишь на 9%".

На самом деле немецкая независимая консалтинговая компания Berlin Economics опубликовала стандартный сравнительный отчет об экономических эффектах присоединения к Соглашению об ассоциации с ЕС трех стран (Молдовы, Украины и Грузии) за 2013-2018 годы. В нем эксперты на основе европейских статистических данных проанализировали показатели с точки зрения трех категорий: экспорт, его структура и иностранные инвестиции. Вышеуказанное исследование проводилось в рамках консультативной работы Берлинской экономической комиссии, которой оно было презентовано 8 июля 2019 года в ходе мероприятия в Федеральном министерстве экономики и энергетики.

Отметим, что компания Berlin Economics проводит экономические экспертизы сфер деятельности и регионального развития в разных государствах, формируя пакет предложений и заключений различной направленности. Однако, выводы экспертов носят информационный и рекомендательный характер.

Окунемся в выводы, сделанные Berlin Economics в своем исследовании по Молдове и воспринятые Мининдел РМ как неоспоримые успехи евроинтеграции.

Значительный (на 60%) рост поставок в ЕС отечественных товаров, базирующийся в основном на наращиванием поставок автозапчастей и семян подсолнечника, кукурузы, пшеницы.

Высокий (на 73%) рост экспорта после пересчета объемов 2018 года в ценах 2013 года.

Повышение (на 18%) доли стран Евросоюза в общем объеме экспорта Молдовы за счет сокращения объемов торговли с Россией.

Увеличение (на 20%) номенклатурного ряда экспортируемых в Европу товаров. При этом незначительный процент (3%) в общем объеме молдавского экспорта в ЕС новых товаров.

Незначительное увеличение (на 4%) концентрации экспорта по видам продукции, а значит слабая диверсификация молдавского экспорта в Европу.

Слабые изменения в уровне переработки экспортируемых продуктов – рост сырьевой группы товаров и сокращение экспорта полуфабрикатов и готовой продукции.

Повышение доли (с 63 до 66%) стран ЕС в направляемых в Молдову прямых иностранных инвестициях при умеренном росте (на 4%) европейских капиталовложений в экономику РМ.

В итоге, действительно среди находящейся в глубоком кризисе Украины и продолжающей опираться на российский рынок Грузии, Молдова имеет лучший эффект от зоны свободной торговли с ЕС.

Однако нужно иметь в виду, что представленные успехи РМ касаются лишь стоимостных объемов экспорта под влиянием запуска сборочных предприятий, наращивания сырьевого сегмента при незначительном повышении средних экспортных цен (с учетом девальвации евро к доллару).

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При этом главной причиной роста экспорта в Европу называются торговые санкции, введенные Россией. Открывшийся рынок не отразился на качественных показателях: инвестициях, создании новых товаров с высокой добавленной стоимостью и изменении в структуре товаров. За рамками исследования оказалась негативная ситуация с экспортом традиционных молдавских товаров, которые не смогли выйти на европейский рынок.

Таким образом, проведенный отчет Berlin Economics в большей части раскрывает проблемы молдавско-европейского сотрудничества и навивает мысли об упущенных выгодах от использования Договора о зоне свободной торговли СНГ, а также о Евразийском потенциале.