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Доллары и евро

Как поведут себя евро и доллар: курс валют на несколько дней

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 4 октября, и выходные. Большинство основных игроков продолжат слабое, но все-таки наступление. 

Евро за сутки отыграет шесть банов и установится на отметке в 19,4292 лея.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доллар будет в легком миноре, но все же "зеленый" практически не изменится в цене и расположится на уровне 17,733 лея.

Осень оба "иностранца" начали невнятно - за сентябрь "европеец" и "американец" несколько уступили позиции по отношению к национальному платежному средству республики.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пятницу также окажутся российский рубль, который укрепится до 0,2725 лея, украинская гривна - до 0,7148 лея, румынский лей - до 4,0933 в пересчете на нацвалюту.

Такой курс валют будет действителен вплоть до понедельника, 7 октября.

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