Как поведут себя евро и доллар: курс валют на несколько дней

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 4 октября, и выходные. Большинство основных игроков продолжат слабое, но все-таки наступление.

Евро за сутки отыграет шесть банов и установится на отметке в 19,4292 лея.

Доллар будет в легком миноре, но все же "зеленый" практически не изменится в цене и расположится на уровне 17,733 лея.

Осень оба "иностранца" начали невнятно - за сентябрь "европеец" и "американец" несколько уступили позиции по отношению к национальному платежному средству республики.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пятницу также окажутся российский рубль, который укрепится до 0,2725 лея, украинская гривна - до 0,7148 лея, румынский лей - до 4,0933 в пересчете на нацвалюту.

Такой курс валют будет действителен вплоть до понедельника, 7 октября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK