Парламент Молдовы принял закон о деофшоризации

Законодатели посчитали необходимым запретить офшорным компаниям участвовать в приватизации, проектах государственно-частного партнерства и гостендерах.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили так называемый "закон о деофшоризации" в первом чтении на заседании в пятницу.

Автор проекта, депутат Игорь Мунтяну заявил, что финансовая безопасность и стабильности бюджета страны предполагают меры ограничения для субъектов из юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности и могут поставить под угрозу национальные интересы Молдовы.

Инициатива касается ряда категорий юридических лиц. К ним относятся: юрлица, учрежденные субъектами юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности, компании, акционеры/администраторы которых зарегистрированы или живут в таких странах. Ограничения также коснутся и местных фирм, в капиталах которых участвуют юридические и физические лица из офшоров.

Новый закон призван запретить им участвовать в приватизации, проектах государственно-частного партнерства и гостендерах.

Как отмечают авторы законопроекта, это поможет наладить правильно собирать налоги и исключить их перевод из юрисдикций, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности в использовании механизмов администрирования.

Подробнее об этом проекте можно почитать здесь.

Правительство должно утвердить методологию установления юрисдикций, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, и утвердить их списки.

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