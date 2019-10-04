20:28 04 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.73
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Заседание Парламента

Парламент Молдовы принял закон о деофшоризации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
126 0 0

Законодатели посчитали необходимым запретить офшорным компаниям участвовать в приватизации, проектах государственно-частного партнерства и гостендерах.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили так называемый "закон о деофшоризации" в первом чтении на заседании в пятницу.

Автор проекта, депутат Игорь Мунтяну заявил, что финансовая безопасность и стабильности бюджета страны предполагают меры ограничения для  субъектов из юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности и могут поставить под угрозу национальные интересы Молдовы.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Бегство капитала: госпредприятия переводят деньги в офшоры

Инициатива касается ряда категорий юридических лиц. К ним относятся: юрлица, учрежденные субъектами юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности, компании, акционеры/администраторы которых зарегистрированы или живут в таких странах. Ограничения также коснутся и местных фирм, в капиталах которых участвуют юридические и физические лица из офшоров.

Новый закон призван запретить им участвовать в приватизации, проектах государственно-частного партнерства и гостендерах.

Как отмечают авторы законопроекта, это поможет наладить правильно собирать налоги и исключить их перевод из юрисдикций, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности в использовании механизмов администрирования.

Подробнее об этом проекте можно почитать здесь.

Правительство должно утвердить методологию установления юрисдикций, которые не внедряют международные стандарты прозрачности, и утвердить их списки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Конец "зеленому": кого пригласили на поминки по доллару


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели в фотоподборке Sputnik
Путин пошутил в ответ на заявление Токаева про ядерное оружие
Путин пошутил в ответ на заявление Токаева про ядерное оружие - видео
Национальный День Вина 2019
День вина в Молдове 2019: что, где, когда

Знаменитости
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться