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Доллары и евро

Новый поворот: курс валют на начало следующей недели

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 7 октября. На валютном рынке будут изменения, но несущественные.

Евро в начале следующей недели укрепится на четыре бана и установится на отметке в 19,613 лея.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Доллар продолжит медленными шагами сдавать позиции. Так, "зеленый" подешевеет еще на два бана и закрепится на уровне в 17,7123 лея.

Осень оба "иностранца" начали невнятно - за сентябрь "европеец" и "американец" несколько уступили позиции по отношению к национальному платежному средству республики.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в понедельник окажутся российский рубль, который укрепится до 0,2736 лея, украинская гривна - до 0,7204 лея, румынский лей - до 4,0993 в пересчете на нацвалюту.

В выходные евро торгуется по 19,4292 лея, доллар - по 17,733 лея, российский рубль - по 0,2725 лея, украинская гривна - 0,7148 лея, а румынский лей - по 4,0933 в переводе на молдавское платежное средство.

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