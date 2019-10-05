Миллионы МВФ на поддержание бюджета: сколько денег получила Молдова

Обещанные Международным валютным фондом 46 миллионов долларов дошли до республики: в Минфине объяснили, куда пойдут деньги.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Международный валютный фонд выделил Молдове новый транш в размере 46,1 миллиона долларов, из которых 27,5 миллиона в качестве бюджетной поддержки. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Первая выплата была произведена 24 сентября на общую сумму в 30,7 миллиона долларов, из которых 18,4 миллиона (механизм расширенного финансирования EFF – Extended Fund Facility) направлены на поддержку государственного бюджета Республики Молдова", - отметили в министерстве.

Остальная часть – 15,4 миллиона долларов - выдана 30 сентября. Из этой суммы чуть больше девяти миллионов (расширенный механизм кредитования ECF – Extended Credit Facility) переданы в качестве поддержки госбюджета страны.

Эксперт: кредиты – крючок, на который МВФ может поймать Молдову>>>

Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям. Деньги в размере порядка 179 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ.

"До настоящего времени в рамках действующей программы финансирования было выделено для поддержки государственного бюджета 91,4 миллиона долларов", - отметили в Минфине.

Ранее исполнительный совет МВФ завершил четвертую и пятую оценки хода выполнения программы ECF/EFF с Молдовой. Таким образом, республика получила доступ к финансированию в совокупном объеме в 33,6 миллиона специальных прав заимствования. Это примерно 46,1 миллиона долларов США.

Кроме того, исполнительный совет МВФ утвердил запрос властей республики о продлении срока программы до 20 марта 2020 года и о пересмотре графика выплаты траншей, чтобы обеспечить возможность успешного завершения программы.

Зубец: МВФ – мощная международная организация с подмоченной репутацией>>>

Сейчас в Молдове находится миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном. Специалисты намерены ознакомиться с нынешним состоянием экономики республики. Кроме того, представители международной организации планируют обсудить политики властей республики по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов, в том числе в контексте государственного бюджета на 2020 год.

Члены миссии будут находиться в Молдове с рабочим визитом до 8 октября.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK