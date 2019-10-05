Какие сюрпризы готовят евро и доллар в октябре

Эксперты предрекают продолжение падения евро на мировых рынках. В результате, молдавский "лев" укрепится по отношению к обеим иностранным валютам - и к "европейцу", и к "американцу".

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В валютных танцах инициативу перехватил молдавский лей, который за последний месяц укрепил свои позиции по отношению к таким тяжеловесам как доллар и евро. С чем это связано, каков прогноз на будущее, и что делать с валютой, читайте в обзоре Sputnik.

Ожидания на месяц

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что молдавский "лев" станет королем октября.

"После стабилизации в августе, в сентябре лей, как и в июле, вернулся к своему укреплению, и продолжения этой тенденции мы ожидаем и в октябре", - заявил Иосуб в комментарии Sputnik.

По его мнению, поведение отдельных валют к лею, в частности доллара и евро, во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

В качестве основной версии, как отметил эксперт, предполагается продолжение падения евро на мировых рынках.

"В результате, к лею подешевеют обе иностранные валюты, при этом евро - заметнее. К концу октября официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,5-17,8 лея, евро может оказаться в границах 18,9-19,2 лея", - отметил он.

Что происходит на валютном рынке

В сентябре лей укрепился сразу и к доллару, и к евро. В последний раз подобная тенденция наблюдалась в июле этого года. В августе доллар умеренно подорожал, а вот евро дешевеет третий месяц подряд.

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"За первый месяц осени доллар к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, с 17,8322 до 17,7335 (-0,6%), вернувшись к уровням начала августа, и отыграв назад весь рост последнего летнего месяца", - сказал Иосуб.

По его словам, с начала года рост "зеленого" составил 3,4%. В течение сентября американская валюта торговалась в диапазоне 17,62-17,92 лея, причем в первой половине месяца доллар преимущественно рос, а во второй – снизился.

"Евро за сентябрь подешевел сильнее - с 19,7482 до 19,3959 лея (-1,8%). Причем европейская валюта дешевеет третий месяц подряд. С начала года "европеец" ушел к лею в минус, на 0,6%. В течение сентября официальный курс евро колебался в диапазоне 19,39-19,81, причем именно к концу периода достиг своих месячных минимумов", - пояснил аналитик.

Чем вызвана такая тенденция

По мнению эксперта, более быстрое падение европейской валюты к лею связано с ее снижением на мировом валютном рынке.

"Индекс доллара DXY вырос за месяц на 0,1%. Евро снизился к доллару за это время с 1,1070 до 1,0940 (-1,2%), обновив минимумы с мая 2017 года", - подчеркнул специалист.

Прогнозы на будущее

В пояснении к утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на 2019 год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено тексте документа.

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В чем хранить деньги?

Один из самых злободневных вопросов, который интересует многих, в чем хранить сбережения. Довольно большой процент населения республики живет за счет денежных переводов из-за рубежа, которые поступают в иностранной валюте.

Оставлять деньги в евро либо долларах, или все-таки менять их на леи - таким вопросом задаются жители страны.

Sputnik, опросив экспертов, узнал, что, к примеру, чиновники считают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях. А вот экономические эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила – деньги надо хранить в разных валютных корзинах.

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