Аграриям на заметку: как спасти урожай и получить максимальную прибыль

Предприниматель Юрий Ников рассказал, что молдавские фермеры нашли выход из тупиковой ситуации, чтобы не пускать сады под нож и не избавляться от урожая, оставляя его гнить вдоль трасс.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Кто бы мог подумать еще несколько десятилетий назад, что хороший урожай в аграрной Молдове может стать проблемой для отечественных сельхозпроизводителей.

Но такой, казалось бы, парадокс, стал явью для молдавских аграриев. Нехватка рынков сбыта – одна из самых серьезных проблем, с которым сталкиваются производители. Ведь, если продукцию не удается продать, то ее надо где-то хранить, и здесь еще один неприятный нюанс – большая часть промышленных холодильников к новому сезону еще остаются заполненными продукцией предыдущего.

Из-за этого некоторые аграрии идут на отчаянные меры, выбрасывая продукцию гнить на обочинах дорог или вырубая сады. Однако некоторые отечественные бизнесмены не опустили руки и нашли выход из патовой ситуации, прибегнув к помощи России. Что они придумали, рассказал в интервью Sputnik предприниматель Юрий Ников.

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"В России субсидируют сельское хозяйство. Наши молдаване стали строить холодильники на территории РФ, вывозить туда отечественную сезонную продукцию. Там они реализуют ее уже исходя из спроса", - сказал собеседник.

По его словам, ему лично известно несколько молдавских бизнесменов, которые работают по такому принципу. И это, как считает предприниматель, один из реальных способов решения проблемы хранения урожая. Как отметил эксперт, в этом случае можно даже объединяться в фермерское сообщество и работать в таком режиме.

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"Российский рынок большой, и там хорошо продаются агротовары, но только если они качественные. Молдавская плодовоовощная продукция пользуется большим спросом. Сам не раз был свидетелем того, как на местных базарах люди, подходя к прилавку с помидорами, огурцами, яблоками и другими фруктами, спрашивали: а это из Молдовы? Да, тогда пожалуйста взвесьте", - добавил Ников.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что с 2017 года между республикой и Россией практически отсутствовал диалог на уровне правительства и парламента, и двусторонние отношения базировались в основном на контактах между лидерами двух стран и сотрудничестве на региональном уровне.

"Сегодня можно заявить, что идет перезагрузка на всех уровнях. Состоялся визит в Россию спикера, министра иностранных дел, с визитом в Россию отправляется премьер-министр. Мы возвращаемся к тому уровню сотрудничества, к которому всегда стремились. К тому, чего хотят народы наших стран", отметил Додон.

Глава государства отметил положительную динамику в двусторонних экономических отношениях, которая достигнута благодаря договоренностям с Россией в 2018-2019 годах, в том числе по снятию таможенных пошлин.

В настоящий момент темпы роста молдавского экспорта в Россию на 8,2 процента опережают темпы роста импорта из РФ в Молдову.

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