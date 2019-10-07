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Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная

Гречаная рассказала, что нужно сделать для помощи местным производителям

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Председатель парламент Зинаида Гречаная считает, что молдавские вина одни из лучших в мире и заслуживают того, чтобы их продвигать.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная считает, что государство должно помогать отечественным производителям продвигать вина не только на рынке республики, но и за рубежом.

По ее мнению, молдавские вина "лучшие в мире и заслуживают того, чтобы их продвигать и потреблять, конечно, в меру".

"Мы гордимся, когда слышим, что наши вина попадают даже в Китай, поэтому государство должно помогать нашим местным производителям продвигать вина не только на рынке Молдовы, но и за рубежом. У нас есть производители, которые настолько смелы, что в совсем непростых условиях они двигаются вперед и занимаются производством", – отметила Гречаная.

Молдова в эти выходные отметила национальный праздник День вина, который посетили тысячи местных жителей и гостей страны.

День вина в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Праздник вина в Молдове: действительность и ожидания

Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт по маркетингу Национального бюро винограда и вина Андриан Диголян, на праздничных стендах были представлены около полутысячи наименований винной продукции.

День вина: туристов не меньше, чем местных жителей>>>

"У нас участвует рекордное количество виноделен – 68. Что касается наименований, то их будет около 500. Предприятиям была предоставлена абсолютная свобода выбора товара. Они привезли то вино, которое посчитали нужным, которое хотят продвигать", - отметил он.

Не секрет, что цель праздника вина в Молдове – как раз продвигать отечественные вина, познакомить зарубежных партнеров с широкой гаммой новой продукции.

Национальный день вина 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
День вина: туристов не меньше, чем местных жителей - ФОТО
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Ежегодно в День вина заключается много договоров с иностранными партнерами, а это говорит лишь о том, что интерес к молдавским винам растет.

По данным Национального бюро статистики, в прошлом году первая десятка стран, куда экспортируется молдавское вино была следующей: Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Украина, Чешская Республика, Польша, Румыния, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Китай. Экспорт вина составил 13,4 млн. дал на общую сумму 156,1 млн. долларов США. 40% вин, экспортируемых из Молдовы, составляют бутилированные вина.

Национальный День Вина организован Национальным бюро винограда и вина, министерством сельского хозяйства, ассоциациями производителей винодельческих продуктов с защищенными географическими указаниями.

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Теги:
виноделие


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