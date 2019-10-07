Евро и доллар тормозят: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 8 октября. На валютном рынке практически без изменений. Евро, к примеру, за сутки уступит два бана и расположится на уровне 19,4313 лея.

Доллар окажется еще скромнее, впрочем он продолжит сдавать позиции в размеренном темпе. На следующий день "зеленый" подешевеет еще на один бан и установится на отметке в 17,7002 лея.

Осень оба "иностранца" начали невнятно - за сентябрь "европеец" ухнул по отношению к молдавскому "льву" на 1,8%, а "американец" упал в цене на 0,6%. По прогнозам экономистов, поведение "иностранцев" во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео>>>

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе во вторник окажутся российский рубль, который уступит до 0,2725 лея, украинская гривна - до 0,712 лея, румынский лей - до 4,0934 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK