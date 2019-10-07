Кому в Приднестровье "обнулят" ставку ввозной таможенной пошлины

Новые правила прописаны в импортном тарифе на 2020-й год, сформированного межведомственной комиссией совместно с представителями бизнеса региона.

ТИРАСПОЛЬ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2020 году в Приднестровье будет продолжена тенденция по обнулению ставок ввозной таможенной пошлины на товары, используемые исключительно в технологических процессах. Такая мера прописана в новом импортном тарифе.

С 2020 года нулевая ставка ввозной таможенной пошлины будет применяться в отношении кожевенного сырья, нитей и пряжи, а также сырья для металлургической промышленности.

"В целом в импортном тарифе-2020 обнулены ставки по более 700 кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности", - отметили в таможенной службе региона.

Одновременно в рамках программы импортозамещения были приняты решения о повышении ставок ввозной таможенной пошлины на отдельные товарные позиции. В следующем году, например, при ввозе портланцемента будет применяться заградительная пошлина в размере 20 %. В текущем году действует ставка в 10%.

Подготовка тарифов на 2020-й год осуществлялась по поручению исполнительного органа власти региона специальной межведомственной комиссией. В ее состав вошли представители минэкономразвития, минфина, минсельхоза, таможни, Торгово-промышленной палаты, а также представители бизнес-сообщества региона.

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