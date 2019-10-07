Какие фрукты и во сколько стран Молдова экспортировала в 2019 году

Столовый виноград из Республики Молдова в этом году вышел на рынки 12 государств мира. Молдавские сливы и яблоки в основном востребованы в Российской Федерации и в Румынии.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik, Элеонора Лисник. В третьем квартале 2019 года, с июля по сентябрь, Республика Молдова экспортировала 41,4 тысячи тонн слив, 42,3 тысячи тонн яблок, 8,5 тысячи тонн абрикосов, 4 тысячи тонн персиков и 15,6 тысячи тонн столового винограда.

Сливы и яблоки из Молдовы востребованы, в основном, в Российской Федерации, Румынии, Австрии и Беларуси, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

Молдавские абрикосы оказались востребованы на Украине, в России и Беларуси.

Столовый виноград этого года был экспортирован в 12 стран мира, включая Румынию, Беларусь, Россию, Украину, Польшу, Великобританию, Литву, Латвию, Эстонию, Монголию, Турцию и Оман.

Молдавские фрукты также поставляются на рынки Германии, Польши, Ирака, Хорватии, Чехии, стран Балтии, Италии и Черногории.

Отметим, что годовой экспорт яблок Республики Молдова, в среднем, составляет около 200-220 тысяч тонн.

По прогнозам, урожай яблок в этом году будет хорошим, на уровне прошлого года, около 670 тысяч тонн. Однако качество яблок ухудшилось из-за дождей с летним градом, поэтому более 50 процентов урожая годятся только для обработки.

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Экономический аналитик Вячеслав Ионицэ в интервью для Sputnik Молдова отметил, что основная доля экспорта молдавских яблок приходится на Российскую Федерацию, поэтому российский рынок является ключевым для производителей в этой области. Основными рынками для экспорта винограда также являются российский и белорусский.

До конца года, по данным ассоциации "Moldova Fruct", производители рассчитывают экспортировать в Российскую Федерацию 300 тысяч тонн яблок и 60 тысяч тонн винограда, заявил председатель организации Виталий Горинчой в радиостудии Sputnik Молдова.

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