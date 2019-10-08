Валютный курс Нацбанка на вторник — подешевеют все основные валюты

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 8 октября.

Вслед за долларом, упадут в цене все остальные основные валюты. Американский доллар подешевеет на один бан, до 17,7002 лея, а евро — на три бана, до 19,4313 лея.

Снизится цена и на другие валюты, наиболее популярные у жителей Молдовы.

Украинская гривна подешевеет в цене на один бан, до 0,7120 лея. Румынский лей подешевеет менее чем на один бан, до 4,0934, отступив от пятилеевой отметки. Российский рубль также подешевеет менее, чем на один бан, до 0,2725 лея.

Как ранее сообщил Национальный банк Молдовы, молдавские трудовые мигранты пересылают домой все меньше денег. В августе этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США, что ниже статистики за аналогичный период прошлого года.

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