Додон выступил с резким заявлением на встрече с экспертами МВФ

Глава республики отметил, что Молдове нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров, однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, исходя из национального интереса страны.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с экспертами миссии МВФ подтвердил свою позицию в вопросе о недопущении повышения налогов и тарифов в стране, поскольку, по его словам, такие действия вредят экономическому росту, содействуют исходу населения из республики и не приносят ожидаемых положительных результатов.

Специалисты фонда находятся в республике с целью оценки процесса бюджетного планирования на следующий год и обсуждения перспектив сотрудничества после завершения нынешней программы (в марте 2020-го).

"Меня проинформировали о том, как проходят дискуссии членов миссии с правительственными органами, и я озвучил свою позицию по наиболее важным аспектам сотрудничества страны с этой международной финансовой организацией", - отметил глава республики.

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Он сообщил, что подтвердил готовность продолжать сотрудничество с МВФ по истечении срока нынешней программы при выполнении определенных условий, направленных на надежное экономическое развитие, повышение уровня социальной защиты населения и подлинное укрепление системы публичных финансов.

"Республике Молдова нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров; мы будем находить возможности для расширения географии потенциальных доноров на институциональной или двусторонней основе, однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны", - подчеркнул Додон.

"В то же время отметил нашу более сдержанную позицию в отношении ряда мер фискального характера, продвигаемых в рамках действующей программы", - сказал президент.

Он отметил, что в частности речь идет об изменениях налогового законодательства касательно сектора HoReCa (гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга).

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"По нашему мнению, эти меры могут навредить перспективам развития стратегической для Республики Молдова отрасли – туризма. Мы полагаем, что принятые в этом направлении меры должны быть пересмотрены без ущерба для отношений с МВФ. При этом правительство и команда президента продолжат обсуждать этот вопрос", - заявил Додон.

Молдавский президент сообщил, что "в ближайшее время будет дан старт пакету инициатив, направленных на содействие развитию этой важной отрасли".

Он также проинформировал команду МВФ и о социальных проектах, недавно выдвинутых администрацией президента. В частности, речь идет об индексации пенсий два раза в год, об обеспечении гарантированного периода получения пенсии и об увеличении числа получателей помощи в отопительный период.

"Эти проекты были направлены в парламент и получили поддержку депутатов в большинстве парламентских комиссий, а намерение обеспечить более высокий уровень социальной защиты самых уязвимых категорий населения получило поддержку со стороны представителей МВФ", - добавил глава республики.

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Президент Молдовы подтвердил твердую позицию властей республики "о недопущении повышения налогов и тарифов, поскольку такие действия вредят экономическому росту, содействуют исходу населения из страны и не приносят ожидаемых положительных результатов".

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