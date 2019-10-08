Обменные курсы Нацбанка на среду: какой валюте удастся одолеть лей

Рост "иностранца" по отношению к молдавскому платежному средству, правда, окажется не столь значительным.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы выставил на своем сайте официальный курс валют на среду, 9 октября.

Он подтверждает тенденцию предыдущего дня – неуклонного падения "иностранцев" по сравнению с отечественным леем.

Однако одна из валют все-таки пошла на повышение, хотя и не столь существенное. Украинская гривна отыграла у молдавского "льва" неочевидное преимущество – всего на какие-то десятые одного бана. Если вчера "украинка" менялось по курсу 0,7120 лея, то сегодня – по 0,7149 лея.

Остальные валюты по инерции прошлого дня несколько сдадут свои позиции по отношению к молдавскому платежному средству.

Американский доллар подешевел на четыре бана, до 17,6684 лея, а евро — на два бана, до 19,4131 лея.

Румынский лей станет "легче" примерно на один бан, до 4, 4131. Российский рубль также упадет менее чем на один бан, до 0,2712 лея.

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