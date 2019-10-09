Госбюджет Молдовы на 2020 год в поле зрения МВФ: что заявили эксперты

Миссия Международного валютного фонда положила начало обсуждению приоритетов в области политик и финансирования бюджета на 2020 год.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном завершила свой визит в Кишинев.

Международные эксперты обговорили с властями республики состояние экономики страны и начали обсуждение проекта государственного бюджета Молдовы на следующий год.

"Мы воздаем должное властям за принятие решительных мер, чтобы вернуть программу, поддерживаемую МВФ на намеченный курс, а также за продвижение реформ. В течение прошедшей недели мы обсудили в конструктивном ключе текущее состояние экономики и политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов", - заявил Атоян, которого цитирует представительство фонда в Кишиневе.

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По его словам, с этой целью миссия положила начало обсуждению приоритетов в области политик и финансирования бюджета на 2020 год.

"Мы продолжим обсуждение мер и реформ, направленных на обеспечение внедрения мер налогово-бюджетной политики на 2020 год, в том числе в ходе предстоящих ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне", - подчеркнул Атоян.

Накануне с экспертами МВФ провел встречу президент Молдовы Игорь Додон.

Глава республики подтвердил готовность продолжать сотрудничество с фондом по истечении срока нынешней программы при выполнении определенных условий, направленных на надежное экономическое развитие, повышение уровня социальной защиты населения и подлинное укрепление системы публичных финансов.

Додон признал, что Молдове нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров, "однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны".

"В то же время отметил нашу более сдержанную позицию в отношении ряда мер фискального характера, продвигаемых в рамках действующей программы", - сказал президент.

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Президент Молдовы подтвердил твердую позицию властей республики "о недопущении повышения налогов и тарифов, поскольку такие действия вредят экономическому росту, содействуют исходу населения из страны и не приносят ожидаемых положительных результатов".

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