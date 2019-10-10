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Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя

Инвестиционный форум в Приднестровье: каковы планы и перспективы

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Что намечается провести в рамках Международного инвестиционного экономического форума, который состоится в Приднестровье в седьмой раз.

ТИРАСПОЛЬ, 10 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье стартует Международный инвестиционный экономический форум. В регионе он проводится уже в седьмой раз. В этом году мероприятие пройдет в киновидеоцентре "Тирасполь".

Основная программа форума рассчитана на два дня, в течение которых на 10 тематических площадках выступят предприниматели, эксперты, ученые и представители власти из двух десятков стран мира. Всего более 500 гостей.

Правительство непризнанной ПМР заключило два инвестсоглашения с зарубежными инвесторами.
© Photo: Правительство Приднестровской Молдавской Республики
Инвестфорум в Приднестровье: подписано два важных соглашения

В первый день, 10 октября, состоятся дискуссии в нескольких тематических секциях, касающихся в основном экономических вопросов. Второй день форума, 11 октября, практически полностью будет посвящен туризму.

Дополнительно 12 октября для гостей проведут информационные туры по туристическим маршрутам, которые предлагаются Приднестровьем. В рамках ознакомительных поездок они посетят Фестиваль вина и винограда, который пройдет впервые на территории Приднестровья. Место его организации – самая известная туристическая достопримечательность региона – парк им. А. Невского, разместившийся на территории исторического комплекса "Бендерская крепость".

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Теги:
инвестиционный форум, форум, Приднестровье


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