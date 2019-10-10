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Курс валют

Валютный курс НБМ на пятницу — большинство игроков будут в плюсе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Каким будет официальный обменный курс и как себя почувствует молдавский лей в компании "друзей-соперников по финансовому рынку".

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 11 октября.

Несколько вырастут в цене все основные валюты, кроме доллара США. Официальный курс "зеленого" понизится на 4 бана, до 17,5906 лея за доллар. Евро, напротив, подорожает на 4 бана, до 19,3962 лея.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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Украинская гривна подешевеет менее, чем на один бан, до 0.7171. Также, менее чем на один бан, подорожают румынский лей — до 4,0831 молдавских лея, и российский рубль — до 0,2716 лея.

Как ранее сообщил Национальный банк Молдовы, молдавские трудовые мигранты пересылают домой все меньше денег. В августе этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США, что ниже статистики за аналогичный период прошлого года.

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