Валютный курс НБМ на пятницу — большинство игроков будут в плюсе

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 11 октября.
Несколько вырастут в цене все основные валюты, кроме доллара США. Официальный курс "зеленого" понизится на 4 бана, до 17,5906 лея за доллар. Евро, напротив, подорожает на 4 бана, до 19,3962 лея.
Как ранее сообщил Национальный банк Молдовы, молдавские трудовые мигранты пересылают домой все меньше денег. В августе этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США, что ниже статистики за аналогичный период прошлого года.
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