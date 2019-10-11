Курс валют на начало следующей недели: чего ждать от доллара и евро

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 15 октября. После продолжительных выходных основные игроки выйдут выйдут слегка помятыми.

Евро несколько уступит молдавскому платежному средству и опустится до 19,3784 лея. Доллар подешевеет до 17,5601 лея.

Осень для обоих "иностранцев" оказалось совсем не золотой порой - оба сдали позиции по отношению к молдавскому "льву". За сентябрь "европеец" ухнул по отношению к лею на 1,8%, а "американец" - на 0,6%. По прогнозам экономистов, поведение доллара и евро во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе во вторник окажется лишь российский рубль, который укрепится до 0,2737 лея. Украинская гривна просядет до 0,7131 лея, а румынский лей - до 4,0724 в пересчете на нацвалюту.

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В выходные, которые продлятся до понедельника включительно, евро торгуется по 19,3962 лея, доллар - по 17,5906 лея, российский рубль - по 0,2716 лея, украинская гривна - 0,7171 лея, а румынский лей - по 4,0831 в переводе на молдавское платежное средство.

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