Замерзнем ли зимой — в "Молдовагаз" рассказали о возможных сценариях

С 1 января 2020 года заканчивается срок действия контракта о транзите российского газа через Украину между "Нафтогазом" и "Газпромом" — коснется ли это Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Учитывая неопределенность с будущим транзитом газа через Украину, в Молдове готовят технические решения, которые могли бы решить проблему. О перспективах с поставками газа в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Выступая в программе "Logica Puterii", Вадим Чебан отметил, что нельзя исключать риск, связанный с возможными негативными сценариями развития событий, однако в настоящее время есть надежда, что кризиса не произойдет.

"Очевидно, что есть риск. Пока нет уверенности в том, что переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут завершены. — сказал глава "Moldovagaz". - У нас есть разные сценарии подготовки к возможному прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Мы готовим газотранспортную систему для работы в режиме реверса, а "Transgaz" проводит работы по подготовке к отбору газа через трансбалканский коридор. Это обсуждается с четырьмя заинтересованными странами, а также с "Газпромом". Есть риск, но я думаю, что мы найдем решения", — сказал Вадим Чебан.

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Ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что необходимо подготовиться к альтернативному варианту поставок газа в страну с 2020 года, если Киев и Москва не договорятся о транзите топлива через территорию Украины.

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