Евро и доллар полетят вниз: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 16 октября. Середина рабочей недели оказалась не лучшим временем для основных игроков, которые заметно сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Так евро за сутки уступит сразу 9 банов и расположится на отметке в 19,2894 лея.

Доллар опустится на шесть банов и будет торговаться по 17,5096 лея.

Начало осени выдалось для обоих "иностранцев" довольно напряженным. За сентябрь "европеец" подешевел к лею на 1,8%, а "американец" - на 0,6%. За две недели октября драматичнее ситуация у доллара, который уступил нацвалюте порядка 1,2%. Евро с начала второго месяца осени топчется примерно на тех же позициях.

По прогнозам экономистов, поведение доллара и евро во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в среду окажутся российский рубль, который просядет до 0,2733 лея, украинская гривна - до 0,7307 лея, а румынский лей - до 4,0762 в пересчете на нацвалюту.

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