На чем зарабатывает Молдова: официальные данные

Значительный разрыв между экспортом и импортом республики привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса примерно на два миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Импорт в Молдову более чем в два раза превышает экспорт из республики. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны. Подобная ситуация в торговых делах Молдовы наблюдается уже несколько лет подряд.

"Значительный разрыв между экспортом и импортом Республики Молдова в январе-августе 2019 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере миллиарда 983,1 миллионов долларов, что на 31,7 миллионов долларов США больше, чем в соответствующем периоде 2018-го", - отметили в Нацбюро статистики.

Что продает страна

В январе-августе 2019 года экспорт товаров составил 1787,6 миллионов долларов, что на 2% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

В структуре продаж отечественных товаров большая часть приходится на машины и автокомплектующие (24,8%). На втором месте с долей в 22,3% расположились продовольственные товары и животные в живом весе. Тройку замыкают различные промышленные товары (21,6%).

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Также страна поставляет несъедобное сырье, алкогольную и табачную продукцию, промышленные товары, химпродукцию, масла и жиры, а также минеральное топливо.

Доля реэкспорта по-прежнему велика

Отправка отечественных товаров достигла в денежном выражении миллиарда 255,7 миллиона долларов США (70,2% от общего объема экспорта), а это на 7% превышает показатели прошлого года. Реэкспорт из страны составил 531,9 миллиона долларов (-8,1%).

"Удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки, составил 21,6% от общего объема экспорта, а классический реэкспорт иностранных товаров - 8,2%", - заявили в Молдстате.

В категорию товаров, произведенных из "давальческого" сырья, входят: одежда, обувь и ее части, комплекты свечей зажигания и другие составляющие, используемые в транспортных средствах, коаксиальные кабели, провода и трансформаторы, сумки, изделия из кожи и текстиль, орехи, стулья, игрушки, комплектующие для автомобилей. Чистый экспорт состоит из следующих товаров: лекарства, сигареты и табачная продукция, дистилляты вина и винограда, виски, джин, водка, ликеры, пиво, топливо, трикотаж, эфирные масла, туалетные и косметические средства, товары для транспортных средств, изделия из пластмассы и дерева, автомобили, мебель.

Что закупает Молдова

Что касается импорта, то за первые восемь месяцев текущего года в республику ввезено товаров на три миллиарда 770,7 миллиона долларов. Впрочем, это несколько не дотягивает до показателей прошлого года.

Больше всего страна закупает машины и автокомплектующие - 24,3% в общем объеме поставок. Следом расположились промышленные товары (19,6%), а на третьем месте - химпродукция (с 14,7%).

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Самый массивный импорт поступает в республику из Румынии, России, Китая, Украины и Германии.

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