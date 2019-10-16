В Приднестровье намерены увеличить товарооборот со странами Евразийского союза

Об экономических приоритетах приднестровского региона рассказал глава правительства непризнанной ПМР, находясь с визитом в российской столице.

ТИРАСПОЛЬ, 16 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Расширение торгово-экономических связей с Евразийским экономическим союзом для Приднестровья является приоритетной задачей. Об этом глава исполнительной власти региона Александр Мартынов заявил на пленарном заседании Евразийского промышленного конгресса "Интеграция", который проходил в Москве.

По словам Мартынова, вопросы евразийского экономического сотрудничества являются одними из ключевых в части развития экономики Приднестровья.

"У нас утверждена Стратегия развития, и одним из ключевых направлений этого документа является увеличение товарооборота со странами ЕАЭС, интеграция в таких областях как экономика, инвестиции и финансы", - отметил он.

По его мнению, одним из направлений может стать инвестиционное сотрудничество. Так, в июне прошлого года вступил в силу закон об инвестициях. При его разработке за основу были взяты практики и опыт стран Евразийского экономического союза, в частности России и Казахстана.

Мартынов рассказал о том, что инвестиционный закон включает гарантию стабильности законодательства в течение 10 лет, предоставление кредита по доступной процентной ставке, а также освобождение от практически всех ключевых налогов, в том числе от налога на прибыль на 10 лет.

"Мы разработали более 20 проектов, которые по нашему мнению могут быть интересны нашим партнерам со всего мира и, конечно же, из стран Евразийского экономического союза. И надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Нам важно понимать, как работает ЕАЭС, чтобы более активно и эффективно в него интегрироваться", - подчеркнул Мартынов.

ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Договор был подписан пять лет назад в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Сегодня членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Предшественницей ЕАЭС был ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество, который упразднили в связи с созданием ЕАЭС.

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