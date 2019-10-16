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Осенняя хандра доллара и евро: что произойдет с курсом валют в четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 17 октября. Большинство основных игроков продолжат отступать по отношению к молдавскому "льву".

К примеру, евро за сутки ослабнет еще на три бана и разместится на уровне в 19,2564 лея.

Доллар не отстает. В четверг он уступит национальной валюте еще четыре бана и опустится до 17,4654 лея.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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"Европеец" и "американец" переживают осеннюю хандру. За сентябрь евро подешевел к лею на 1,8%, а доллар - на 0,6%. А вот в октябре хуже дела обстоят, как раз у "зеленого", который всего за пару недель уступил практически 1,5%. Единая валюта ЕС менее категорична - с начала второго месяца осени евро потерял порядка 0,5%.  

По прогнозам экономистов, поведение доллара и евро во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в четверг окажутся украинская гривна, которая просядет до 0,7034 лея, и румынский лей - до 4,0498 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль останется на тех же позициях - 0,2733 лея.

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