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Арбузы, иллюстративное фото.

Одно село – один продукт: как в Гагаузии планируют перенимать опыт Японии

© Sputnik / Стас Этвеш
Экономика
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В гагаузской автономии предложили воспользоваться опытом страны восходящего солнца, чтобы консолидировать земли и увеличить урожаи по некоторых сельскохозяйственным культурам.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. В Гагаузии следует применить опыт Японии, где широкую известность получила программа "Одно село – один продукт". С таким предложением выступил депутат Народного собрания Федор Яниогло, пишет сайт gagauzinfo.md.

"Когда Японии было очень тяжело, они придумали проект "Одно село – один продукт". У нас сама жизнь заставила Конгазчик заниматься арбузами. Сегодня половина арбузов в Кишиневе продается откуда? Из Конгазчика. У нас должен быть такой проект", - заявил Яниогло.

По его словам, следует консолидировать земли для того, чтобы на больших площадях одного села выращивались орехи, другого – черешня и так по всем населенным пунктам автономии. Яниогло предложил внимательно изучить опыт Японии и применить его в селах региона.

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Теги:
обмен опытом, сельское хозяйство, Гагаузия


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