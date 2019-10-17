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Выводы парламента: названы главные бенефициары банковской кражи

CC BY 2.0 / reynermedia / A lot of dollars
Экономика
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Следственная комиссия назвала последствия банковской кражи, представила итоги расследования и обнародовала рекомендации для госсутруктур на ближайший период.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Депутаты на очередном заседании в четверг приняли отчет следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы. 

Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
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Голосование прошло в отсутствии депутатов фракции Демпартии, которые в знак протеста покинули зал заседаний перед началом представления отчета. Также не поддержали принятие документа депутаты фракции "Шор".

В итоге за принятие отчета проголосовали парламентарии, представляющие правящее большинство.

Последствия хищений из банковского сектора

В документе, содержащем более 50 страниц, сказано, что "из банковской системы Молдовы была выведена огромная сумма, согласно отчету компании Kroll, это от 900 миллионов до миллиарда долларов США. Но, учитывая предоставленную Нацбанком и Генпрокуратурой информацию, сумма ущерба может быть больше".

Кроме того, как сказано в отчете, "госгарантии в размере 13,5 миллиарда леев превратились во внутренний долг, а возвращение этой суммы в двукратном размере легло на плечи налогоплательщиков РМ."

Также в списке последствий банковской кражи отмечено, что с ноября 2014 по февраль 2015 национальная валюта обесценилась на 42,2%. В результате НБМ резко увеличил ставку рефинансирования с 3,5% (12 декабря 2014) до 19,5% (2 сентября 2015). 

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Выводы комиссии

Как заявил представлявший отчет глава парламентской комиссии Александр Слусарь, "процесс хищений из банковской системы стал хорошо подготовленной заранее операцией, скоординированной с политиками и госслужащими".

"План реализовали постепенно, начиная с 2011 года, и корректировали в зависимости от роста аппетита авторов схемы, в то время как противодействие ответственных госинститутов значительно снижалось", - говорится в отчете.

В документе уточняется, что "в 2011-2012 годах уже существовал план срежиссированной атаки на Banca de Economii (ВЕМ) группировкой Плахотнюк-Платон с целью получения контрольного пакета акций".

"В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк. Во второй половине 2012 года правительство под руководством Владимира Филата вело себя пассивно", - сказано в отчете.

Также парламентарии пришли к выводу, что "следственная комиссия по анализу процесса управлением государственным пакетом акций ВЕМ и ситуации в банковско-финансовой сфере под руководством депутата Олега Рейдмана играла важную роль в начале процесса хищений из ВЕМ".

Кроме того, уточняется, что "в 2011-2014 годах исключительно негативную роль играл ассистировавший рейдерским атакам Национальный банк, некоторые представители которого до сих пор занимают должности заместителей руководителя НБМ – Ион Стурзу и Аурел Чинчлей". 

Владимир Плахотнюк
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Депутаты отметили, что в указанный период высокопоставленные чиновники получали "сообщения НАЦ и СИБ о всех существующих в банковском секторе рисках и опасности обрушения системы. Но эту информацию проигнорировали власти, принимавшие решения".

"Действия и бездействие большинства высокопоставленных чиновников в 2013 году, приведшие к потере государством контрольного пакета в ВЕМ, в том числе бывшего премьера Юрие Лянкэ, привели к тяжелым последствиям и могут квалифицироваться, как служебная халатность и превышение полномочий. В Антикоррупционной прокуратуре открыто и расследуется уголовное дело по этому вопросу", - говорится в отчете.

Кроме того, как выяснила комиссия, "с 7 по 27 ноября 2014 года, когда правительство уже решило предоставить госгарантии по срочным кредитам, выданным Нацбанком на сумму в 9,5 миллиарда леев, три банка работали без специального администрирования, и было осуществлено выведение колоссальных денежных сумм из банковской системы Молдовы". В указанный период, по информации НБМ, эти финучреждения, как сказано в выводах парламентариев, выдали юридическим лицам кредиты в общей сложности на 25,5 миллиарда леев. "Действия правительства и Нацбанка в тот период расцениваются как халатность и превышение полномочий. Антикоррупционная прокуратура открыла и расследует уголовное дело по этому факту", - уточняется в документе.

"Согласно информации отчета Kroll, главные бенефициары банковской кражи – группировки Владимира Плахотнюка, а также Владимира Филата и Илана Шора", - говорится в выводах комиссии. 
Здание парламента
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Кроме того, депутаты утверждают, что "Генпрокуратура в 2015-2019 годах саботировала расследование процесса хищений из банковской системы, открыв уголовные дела по многим эпизодам, но не имея системного и целостного подхода".

"Следствие по многим делам намеренно затягивалось или проводилось избирательно с учетом политических интересов. 9 августа 2019 года по банковским преступлениям было открыто совмещенное дело о существовании преступной группировки", - сказано в отчете.

Рекомендации парламентской комиссии

В принятом парламентариями решении сказано, что "необходимо рассекретить все материалы по делу о хищении из банковской системы, в том числе отчет Kroll настолько, насколько возможно, чтобы не повредить ходу расследования".

Спикеру парламента рекомендуется констатировать обстоятельства, которые позволили бы начать процедуру отзыва с должностей вице-президентов Нацбанка Иона Стурзу и Аурела Чинчлей. 

Экс-премьер Владимир Филат
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"Антикоррупционная прокуратура должна расследовать в соответствии с уголовным законодательством действия или бездействие руководства правительства и Нацбанка, особенно бывших и действующих чиновников – Юрие Лянкэ, Дорина Дрэгуцану, Андриана Канду, Анатола Арапу, Эммы Табырцэ и других – кто в 2014 году, имея на руках всю информацию, не предпринял необходимых мер по предотвращению хищений в особо крупных размерах. Эти же люди допустили предоставление госгарантий трем банкам без немедленно введения спецадминистрирования", - говорится в отчете.

Кроме того, как решил парламент, министерству финансов в течение 90 дней следует организовать аудит законности распределения финансовых средств, выделенных в 2014-2015 годах Национальным банком в качестве срочных ссуд Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Генеральной прокуратуре, согласно постановлению высшего законодательного органа страны надо:

  • изучить причины стагнации, допущенной Антикоррупционной прокуратурой в 2015-2019 годах при расследовании хищений из банковского сектора;
  • активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран, в частности ФБР, для расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств;
  • предоставить парламенту в течение 30 дней отчет о расследовании хищений из банковской системы.

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