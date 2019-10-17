06:32 18 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Курс валют

Валютный курс Нацбанка на пятницу — доллар упадет, евро подорожает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
73 0 0

Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы — наблюдается некоторое падение доллара и подорожание евро.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 18 октября.

По курсу, установленному Нацбанком, американский доллар подешеевет на пять банов, до 17,4143 лея. Вместе с тем подорожает сразу на 10 банов евро, до 19,3507 лея.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Подсчитано: из каких стран в Молдову поступает большего всего денег

На два бана, до 4,0695 молдавских лея подорожает и румынский лей. Другие основные валюты, популярные у граждан Молдовы - украинская гривна и российский рубль, - останутся практически на прежнем уровне и будут стоить, соответственно, 0,7026 и 0,2721 лея за единицу.

Как ранее сообщил Национальный банк Молдовы, молдавские трудовые мигранты пересылают домой все меньше денег. В августе этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США, что ниже статистики за аналогичный период прошлого года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Привокзальная площадь в Кишиневе. Молдавская ССР.
Редкие фотографии Кишинева, или Город, которого нет
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
Календарь 2020
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове в 2020 году

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться