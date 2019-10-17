Валютный курс Нацбанка на пятницу — доллар упадет, евро подорожает

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 18 октября.

По курсу, установленному Нацбанком, американский доллар подешеевет на пять банов, до 17,4143 лея. Вместе с тем подорожает сразу на 10 банов евро, до 19,3507 лея.

На два бана, до 4,0695 молдавских лея подорожает и румынский лей. Другие основные валюты, популярные у граждан Молдовы - украинская гривна и российский рубль, - останутся практически на прежнем уровне и будут стоить, соответственно, 0,7026 и 0,2721 лея за единицу.

Как ранее сообщил Национальный банк Молдовы, молдавские трудовые мигранты пересылают домой все меньше денег. В августе этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США, что ниже статистики за аналогичный период прошлого года.

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