Экспортные страсти - почему Молдова не может удовлетворить потребности Европы

Наша страна пока не в состоянии поставлять куриные яйца и мясо на экспорт, это объясняется нехваткой данных продуктов на внутреннем рынке республики.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Вопрос об экспорте мяса и куриных яиц на рынки Евросоюза пока поднимать рано, а перспективы продажи этих категорий продуктов за рубеж - более, чем сумрачные. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Зоотехнический сектор нашей страны был разрушен в 90-е годы прошлого столетия. На внутреннем рынке страны наблюдается дефицит мяса, ожидать от этого сектора экспортных поставок не приходится. Нам необходимо проанализировать, как развивать животноводство, как увеличить объемы производства мяса, а потом уже говорить о возможности экспортных поставок", - сообщил собеседник.

В целом же, по словам экономиста, говоря об экспортных поставках из Молдовы в ЕС, следует отметить, что положения Соглашения о свободной торговле с ЕС не были проработаны детально предыдущей властью, а введенные Брюсселем квоты на поставки аграрной продукции из республики являются оскорбительными для экономических агентов.

"Если бы у нас было полноценное соглашение о свободной торговле, этих квот бы не существовало", - уточнил Гырбу.

В свою очередь, советник премьер-министра Молдовы по экономическим вопросам Виктор Бурунсус заявил, что кабмин пытается решить проблемы с квотами и увеличением экспортных поставок в ЕС, однако это зависит от изменения национального законодательства и модернизации лабораторий на территории страны для проведения качественного фитосанитарного контроля.

"Недавно парламент принял важный закон о переработке отходов животного происхождения. Ранее из-за отсутствия такого документа республика не могла выполнить в полной мере перед контролирующими органами ЕС одно из главных требований - соответствие нормам продовольственной безопасности, европейским санитарным и фитосанитарным нормам. Сейчас, когда у нас есть такой закон, будут созданы и центры переработки продукции животного происхождения. Таким образом, мы сможем получить право на экспорт мяса в ЕС", - уточнил Бурунсус.

Коснулся специалист и вопроса экспортных поставок куриных яиц и молочных продуктов из Молдовы. По его словам, Молдова была крупным экспортером яиц в Румынию, однако со вступлением этой страны в ЕС и введением на ее территории санитарных требований единой Европы, ситуация изменилась.

"Тогда румынский рынок для экспорта куриных яиц из Молдовы закрылся. Аналогичная ситуация произошла и с поставками молочной продукции в соседнюю страну. Румынская молочная продукция есть на полках молдавских магазинов, а отечественная отсутствует в супермаркетах соседней Румынии", - пояснил собеседник.

Что касается продуктов нерастительного происхождения, на данный момент Молдова поставляет на рынки Евросоюза лишь пчелиный мед и яичный порошок.

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