Додон: есть договоренность "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта

Подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, отметил Додон.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Присутствует принципиальная договоренность на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, документ подпишут в ближайшее время. Об этом председатель административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал президента страны Игоря Додона на встрече в пятницу, сообщил глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставки газа российским концерном "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

"В духе договоренностей, достигнутых с руководством ПАО "Газпром", я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа", - отметил Додон.

По словам главы государства, Чебан подчеркнул, что "есть все предпосылки для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года". В то же время были получены заверения в том, что тарифы для конечных потребителей в нынешнем году не вырастут.

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"Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами", - написал Додон.

Также Чебан проинформировал президента о действиях, предпринимаемых компанией с целью обеспечения транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору. По его словам, специалисты в области газотранспортных систем из четырех стран – Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии – работают в данном направлении, а делегация "Молдовагаз" в настоящее время находится в Софии, где проводит встречу с коллегами из "Болгартрансгаз".

Отдельной темой дискуссии стала текущая деятельность предприятия. В настоящий момент в компании проходит внутренний аудит, выявлено много недостатков в работе дочерних предприятий АО "Молдовагаз".

"Приветствовал тот факт, что новое руководство компании уже предпринимает меры, включая административные, с целью устранения этих недостатков и повышения качества работы группы компаний "Молдовагаз", - заключил Додон.

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