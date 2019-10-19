Молдавские яблоки - на вес золота: как их можно с выгодой продавать в России

Проблема продажи фруктов, в особенности яблок, остро встает перед нашими аграриями, когда урожай собран и необходимо его реализовывать, однако сельхозпроизводители не отчаиваются и изыскивают меры, которые способны изменить ситуацию.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Российский рынок в состоянии освоить 90-95 % молдавских яблок, увеличение экспортных поставок станет возможным, если инвесторы из РФ будут вкладывать деньги в развитие сельскохозяйственной отрасли в нашей республике. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Спасительный рынок России

Молдавский экспорт в Россию составляет лишь 10 процентов от всего объема внешней торговли республики. Этот показатель значительно ниже, чем несколько лет назад, утверждает Ионицэ. Показатели экспорта в Россию и не падают, и не растут, добавил экономист.

"Такая ситуация наблюдается, прежде всего, из-за слабой способности предпринимателей из Молдовы к завоевыванию других рынков, а также из-за неспособности сохранить за собой нишу на традиционных рынках. У нас не получается и с Россией торговать в больших объемах, и реализовывать свою продукцию в больших объемах по другим торговым направлениям", - уточнил эксперт.

По мнению экономиста, для закрепления на российском рынке Молдова должна сконцентрироваться на поставках аграрной, плодоовощной продукции. Российская Федерация - самый крупный инвестор в экономику нашей страны, российские инвестиции в молдавскую экономику составляют порядка 700 миллионов долларов.

Российский рынок остался важным и спасительным для аграриев из Молдовы. Некоторые фрукты и овощи и вовсе поставляются лишь в Россию. В случае с яблоками, к примеру, 90-95 процентов фруктов из Молдовы попадают на рынки РФ.

Продавать подороже

В качестве меры по повышению конкурентоспособности молдавских яблок и увеличению цен на их поставки на российский рынок руководители ряда фермерских хозяйств называют необходимость отложить старт продаж на начало 2020 года.

В частности, в крупном фермерском хозяйстве села Кошерница Криулянского района производство яблок, что называется, поставлено на поток. Здесь есть линии по сортировке фруктов, большой промышленный холодильный склад вместимостью в 5 тысяч тонн. Однако продавать весь урожай яблок в конце 2019-го руководители хозяйства не спешат.

Они руководствуются мнением экспертов-экономистов, часть из которых уверена, что идеальное время для продажи собранного урожая - первые месяцы 2020-го года, когда цена на этот фрукт на внутреннем российском рынке может возрасти.

Молдавские фрукты ждут в регионах РФ

За прошедший год сотрудничества Ассоциации "Moldova-Fruct" удалось подытожить пройденный путь в торгово-экспортном взаимодействии с рядом российских регионов и предложить – каким образом можно улучшить двусторонние деловые отношения с партнерами из Российской Федерации, расширить экспортный рынок для молдавской продукции.

"Мы говорили, что хотим наращивать поставки нашей продукции в крупные города и регионы России – не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие мегаполисы и не такие большие города этой страны. Мы получили совет от деловых людей России о том, что мы не должны обходить своей продукцией другие регионы", - рассказал корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации Виталий Горинчой.

О качестве молдавских фруктов хорошо знают еще с советских времен, в том числе и в регионах РФ.

Горинчой отметил, что молдавские фрукты ждут жители Калуги, Тулы, Мурманска, большинства регионов и областей Сибири, в том числе и Алтайского края.

"В прошлом году я был в Алтайском крае и встретился с рядом руководителей сельскохозяйственных предприятий. Они спросили – почему им не поставляют молдавские фрукты – сливы, черешню, виноград, яблоки, груши. Российские партнеры пожаловались, что устали употреблять фрукты без характерного запаха и вкуса", - добавил Горинчой.

Российские сельхозпроизводители отметили качество и экологичность молдавских фруктов, подчеркнули, что они – настоящие, не такие на вкус, как воск.

Торговля на десятилетия

Между тем, аграрии с опытом говорят о том, что рынок России и его полная открытость - залог успешного развития садоводства в республике, как минимум, на ближайшие полвека.

По словам фермера с 40-летним стажем Василия Кочу из села Карахасань района Штефан-Водэ, лишь возврат молдавской плодоовощной продукции на российский рынок позволит решить проблему отечественных производителей комплексно и оживить аграрный сектор и экономику страны в целом.

Кочу утверждает, именно российский рынок способен поглотить любые объемы сельскохозяйственной продукции из Молдовы, учитывая его размеры и экономическую мощь.

"Я думаю, что еще на долгие десятилетия вперед российский рынок будет традиционным для Молдовы, как минимум, на ближайшие 50 лет. Европейский рынок и его документальная открытость для аграриев - тоже неплохо, но реализовывать продукцию там могут лишь те, кому повезет", - заключил собеседник.

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