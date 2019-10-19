На что в Молдове сильно выросли цены за последние несколько месяцев

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Среди потребительских цен в Молдове за последние 4 месяца наиболее подорожали некоторые продукты питания.
Сильнее всего взлетели в цене яйца – на 22,8%, семечковые фрукты – на 10%, экзотические фрукты – на 6,5%, цитрусовые – на 6%, огурцы и свежие грибы – по 2,5%, молоко – на 1,1%.
Больше надо выложить и за колбасные изделия высшего сорта с большим сроком хранения, творог, свинину, пиво, мед, пшеничную муку и крупы, копченое мясо, сметану.
Что касается непродовольственных товаров, то немного дороже стали обходиться спортивный инвентарь, кондиционеры, холодильники и морозильники, газовые и электроплиты, уголь, товары для путешествий, бытовая химия, лекарства, запчасти, стиральные машины.
Подешевели автомобили, топливо, мужские и женские куртки, джемперы и свитеры.
Подорожали за месяц автомобильная страховка, оплата за содержание детей в яслях и детсадах, а также железнодорожные пассажирские перевозки.
Меньше население стало платить за пассажирские авиаперевозки, гостиничные услуги и туристические услуги за границей.
Вот это поворот: цены на некоторую продукцию в Молдове взвинтили до 60%>>>
Если обратиться к статистике за год, то можно заметить один любопытный момент. В сравнении с 2018-м в Молдове стала дороже обходиться в первую очередь агропродукция. Так, овощи взлетели в цене практически на треть, а фрукты - на 15,4%. Яйца за год подорожали на 12,2%, хлеб - на 8,6%, мясо – практически на 5%, а "молочка" – примерно на 4%. Из продовольственных товаров подешевел лишь сахар.
За год больше стали платить за одежду, обувь, топливо и стройматериалы, а меньше – за лекарства.
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