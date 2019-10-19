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На что в Молдове сильно выросли цены за последние несколько месяцев

CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik Молдова

Граждане страны не успевают зарабатывать, плетясь в хвосте за ростом цен и тарифов, однако специалистам удалось подсчитать в процентном соотношении, насколько больше купюр приходится вытаскивать из кошелька среднестатистическому гражданину Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Среди потребительских цен в Молдове за последние 4 месяца наиболее подорожали некоторые продукты питания.

Сильнее всего взлетели в цене яйца – на 22,8%, семечковые фрукты – на 10%, экзотические фрукты – на 6,5%, цитрусовые – на 6%, огурцы и свежие грибы – по 2,5%, молоко – на 1,1%.

Больше надо выложить и за колбасные изделия высшего сорта с большим сроком хранения, творог, свинину, пиво, мед, пшеничную муку и крупы, копченое мясо, сметану.

Арбузы, иллюстративное фото.
© Sputnik / Стас Этвеш
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Что касается непродовольственных товаров, то немного дороже стали обходиться спортивный инвентарь, кондиционеры, холодильники и морозильники, газовые и электроплиты, уголь, товары для путешествий, бытовая химия, лекарства, запчасти, стиральные машины. 

Подешевели автомобили, топливо, мужские и женские куртки, джемперы и свитеры.

Подорожали за месяц автомобильная страховка, оплата за содержание детей в яслях и детсадах, а также железнодорожные пассажирские перевозки.

Меньше население стало платить за пассажирские авиаперевозки, гостиничные услуги и туристические услуги за границей.

Вот это поворот: цены на некоторую продукцию в Молдове взвинтили до 60%>>>

Если обратиться к статистике за год, то можно заметить один любопытный момент. В сравнении с 2018-м в Молдове стала дороже обходиться в первую очередь агропродукция. Так, овощи взлетели в цене практически на треть, а фрукты - на 15,4%. Яйца за год подорожали на 12,2%, хлеб - на 8,6%, мясо – практически на 5%, а "молочка" – примерно на 4%. Из продовольственных товаров подешевел лишь сахар.

За год больше стали платить за одежду, обувь, топливо и стройматериалы, а меньше – за лекарства.

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Теги:
причины, продукты, рост, цены


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