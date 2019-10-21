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Доллар полетел вниз: курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 22 октября. Практически каждый из основных игроков будет придерживаться своей тактики. К примеру, евро условно замрет и за сутки практически не изменится в цене, расположившись на уровне 19,3688 лея.

Доллар продолжит хандрить и подешевеет на четыре бана. Во вторник "зеленый" опустится до 17,3517 лея.

CC0 / Pixabay / stevepb
Валютный прогноз: евро готовит сюрприз для лея
Настроение "европейца" и "американца" по-настоящему осеннее. За сентябрь евро подешевел к лею на 1,8%, а доллар - на 0,6%. А вот в октябре хуже дела обстоят, как раз у доллара, который, кажется, впал в депрессию и опустился с начала месяца на 2% с лишним. Евро же практически не изменился в цене.  

По прогнозам экономистов, поведение доллара и евро во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе во вторник окажется румынский лей, который просядет до 4,07 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль станет немного тверже и расположится на уровне 0,2723 лея. Украинская гривна тоже окажется в небольшом плюсе и вырастет 0,6937 лея.

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