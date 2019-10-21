Доллар полетел вниз: курс валют на вторник

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 22 октября. Практически каждый из основных игроков будет придерживаться своей тактики. К примеру, евро условно замрет и за сутки практически не изменится в цене, расположившись на уровне 19,3688 лея.
Доллар продолжит хандрить и подешевеет на четыре бана. Во вторник "зеленый" опустится до 17,3517 лея.
По прогнозам экономистов, поведение доллара и евро во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.
Что касается остальных валют, то в небольшом минусе во вторник окажется румынский лей, который просядет до 4,07 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль станет немного тверже и расположится на уровне 0,2723 лея. Украинская гривна тоже окажется в небольшом плюсе и вырастет 0,6937 лея.
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