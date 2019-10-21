Спад экспорта из Молдовы в страны ЕС сохраняется четвертый месяц подряд

Лидерами по закупке молдавских товаров по итогам восьми месяцев стали Румыния, Италия, Германия, Польша и Великобритания.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Экспорт из Молдовы в страны Европейского союза переживает спад четвертый месяц подряд.

По данным Национального бюро статистики, доля поставок в ЕС сократилась в январе-августе 2019 года более чем на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Показатель падал и по итогам трех предыдущих месяцев.

При этом, доля стран ЕС в общем объеме молдавского экспорта в январе-августе 2019 года составила 65,7% против 69,2% в предыдущем году.

Лидерами по закупке товаров в Молдове по итогам восьми месяцев стали Румыния, Италия, Германия, Польша и Великобритания.

По словам экономического эксперта Виорела Гырбу, положения Соглашения о свободной торговле с ЕС не были проработаны детально предыдущей властью, а введенные Брюсселем квоты на поставки аграрной продукции из республики являются недостаточными для экономических агентов.

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