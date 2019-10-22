Из чего складывается тариф на электроэнергию в Молдове, и почему он растёт

Ежегодное повышение цен на электроэнергию вызывает у жителей Молдовы немало вопросов: как формируется конечная цена для потребителя, почему растут тарифы - в этом корреспонденту Sputnik помог разобраться председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik, Ольга Паскару. Для начала небольшой ликбез по терминам. Стоимость 1 киловатт-часа называется тарифом. Цена кВт/час для отдельного потребителя ресурса зависит от тарифной группы, к которой он относится.

Независимо от вида тариф для населения состоит из четырёх частей:

1) Закупочная стоимость. В тариф включается стоимость 1 кВт/час электроэнергии у производителя, который её продаёт на оптовом рынке по свободным ценам.

То, что мы покупаем у молдавской ГРЭС и украинских поставщиков, это около 80% электроэнергии, остальное - собственное производство. Средняя закупочная цена электроэнергии 108 бань за кВт час, что составляет около 60% от конечного тарифа для бытовых потребителей.

2) Стоимость услуги по транспорту электроэнергии. Транспортная составляющая в тарифе на электроэнергию составляет около 14,5 бань/кВт час – около 8% от конечного тарифа для потребителей.

Тариф для госпредприятия "Moldelectrica" на транспорт электроэнергии устанавливает НАРЭ. Бытовому потребителю транспортировка электроэнергии обходится примерно в 20 леев в месяц.

3) Стоимость услуг электроэнергии - распределение. От транспортных сетей до конечного потребителя электроэнергию доставляют сетевые распределительные предприятия. Они на праве собственности или на иных законных основаниях владеют объектами электросетевого хозяйства: линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами и прочим. Данная составляющая в тарифе составляет около 30%. Для потребителей севера она немного выше.

4) Стоимость услуги по поставке электроэнергии. Сбытовая надбавка (около 2% от общей стоимости 1 кВт/час). У производителей электроэнергию покупают поставщики, которые в соответствии с договорами о поставке электроэнергии продают её конечным потребителям. Поэтому в тариф включена стоимость услуги по поставке – средства, которые необходимы сбытовой компании для выполнения своих обязательств: выплаты заработной платы, создания материально-технической базы, содержания офисов обслуживания и так далее.

Тариф включает также стоимость потерь электрической энергии.

© Sputnik / Тариф на электроэнергию

Почему тариф ежегодно растет

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о слагаемых тарифа на электроэнергию.

В тариф включена цена за ресурс у производителей. Удорожание его производства влечёт рост стоимости кВт/час для потребителей. Изношенность электросетевого хозяйства приводит к росту потерь электроэнергии в сетях и требует значительных вложений для их ремонта со стороны сетевых компаний. Увеличиваются затраты на работы на электросетях – растёт стоимость транспортировки электроэнергии, которая входит в тариф. А если сети не ремонтировать, будут происходить аварийные отключения электроэнергии.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей Gas Natural Fenosa выросли с 23 августа на 5,58%, а для потребителей Furnizare Energie Electrică Nord (FEE Nord) — на 16,8%. То есть, бытовые потребители в центре и на юге страны теперь платят 189 банов за кВт/ч, а на севере — 223 бана за кВт/ч.

Таким образом квитанция стоимостью в 300 леев за поставляемую населению электроэнергию компанией Gas Natural Fenosa Furnizare Energie в среднем выросла на 20 леев, а для потребителей в зоне северных сетей рост тарифов составит 50 леев.

Как отметил в эфире передачи радиостудии Sputnik Молдова экс–глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов, необходимость повышения цен была связана с ростом закупочной цены и с ростом валютного курса - лей укрепился по отношению к бывшему курсу.

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