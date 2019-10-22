Возможные сюрпризы ЕС для Молдовы в 2020 году: что ждет республику

Новый год не за горами: члены молдавского правительства обсуждают с иностранными донорами перспективы получения кредитов и грантов.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Европейский союз рассмотрит возможность увеличения вдвое финансовой помощи Молдове на 2020 год. Об этом заявила министр финансов республики Наталья Гаврилица, которую цитирует пресс-служба Минфина.

Молдавская делегация приняла участие в ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которые прошли в период 14-20 октября в Вашингтоне. Официальный Кишинев там также представляли глава Минэкономики Вадим Брынзан и руководитель Нацбанка Октавиан Армашу.

"Члены делегации республики обсудили приоритеты правительства в осуществлении надлежащего управления, прозрачность расходов в государственном секторе, улучшение менеджмента государственных предприятий, а также то, как эти меры будут влиять на экономический рост", - отметили в Минфине.

Кроме того, стороны обсудили необходимость реформирования системы публичных инвестиций и пересмотра расходов в публичном секторе, а также разработку стратегии менеджмента финансов в 2020 году.

"Наши партнеры оценили, что правительству удалось в довольно короткий период провести две оценки и возобновить внешнюю помощь для Молдовы. В тоже время в рамках заседаний говорили о возможностях финансирования на 2020 год. Представители Европейского союза заверили, что рассмотрят удвоение помощи нашей стране на следующий год", - отметила Гаврилица.

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Вероятность увеличения вдвое финансовой помощи со стороны Евросоюза пока висит в воздухе еще и потому, что сам ЕС сейчас переживает некоторые изменения, считает директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

"Ну, во-первых, это (увеличение помощи в два раза – ред.) только возможно. В Европе тоже происходят институциональные изменения – приходит новая комиссия, уже есть новый парламент. Думаю, что по этой части внешней поддержки ЕС нашему правительству, видимо, придется говорить уже с новым составом Еврокомиссии, который хоть и приходит с небольшим опозданием, но и 1 ноября уже близко", - пояснила Шеларь.

Во-вторых, как отметила эксперт, куда интереснее вопрос, как власти намерены тратить эти деньги.

"Если эта сумма будет использована на обещанное повышение зарплат бюджетникам и так далее, то сожалею. И я не против повышения зарплат бюджетникам. Просто за счет повышения любых форм такого рода расходов - или это зарплаты неважно чьи, или это пенсии, или это пособия – это означает, что деньги будут потрачены, но они не создадут источника для их возврата", - сказала экономист.

По ее словам, сейчас Молдова находится в такой ситуации, когда, заключая любое кредитное соглашение, власти должны серьезно относится к тому, как эти деньги будут возвращаться. "Потому что до сегодняшнего дня мы к этому относились очень халатно", - добавила Шеларь.

Экономика страны функционирует таким же образом, как и предприятие, считает экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский. Об этом он заявил в эфире радиостудии Sputnik.

"Страна – это своеобразное предприятие. Ей тоже нужны кредиты, и практически все государства берут в долг для каких-то своих нужд", - сказал Муравский.

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Большинство стран могут существовать исключительно за счет собственных средств в течение довольно краткого периода времени. Но практически всем странам для развития необходимы кредиты. Это может быть долг внешний, может быть и внутренний, если государство занимает деньги на внутреннем рынке.

"То есть, кредиты – это в принципе нормально. Вопрос заключается только в том, на что берут кредит, какой кредит и насколько эффективно его используют", - заключил эксперт.

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