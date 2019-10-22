Неоднозначное поведение доллара и "заскучавший" евро: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 23 октября. На валютном рынке без ощутимых изменений - основные игроки будто замерли.

Евро за сутки практически не изменится в цене, хоть и выберет негативный тренд. Он будет продаваться по 19,3655 лея.

Доллар предпримет попытку приступить к возвращению утраченных за месяц позиций. В среду он окажется в плюсе на три бана и расположится на уровне 17,3815.

Осенняя статистика "тяжеловесов" особо не радует. За сентябрь "европеец" подешевел к лею на 1,8%, а "американец" - на 0,6%. А вот в октябре заметнее просел доллар, который опустился с начала месяца примерно на 2%. Евро же замер.

По прогнозам экономистов, поведение доллара и евро во многом будет зависеть от их взаимных колебаний на мировом рынке.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в среду окажется румынский лей, который опустится до 4,0681 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль станет немного тверже и расположится на уровне 0,2729 лея. Украинская гривна тоже окажется в незначительно плюсе и вырастет до 0,6937 лея.

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