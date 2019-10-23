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Флаги в городе Тирасполь на центральной площади

Приднестровье налаживает связи с Брянской областью

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Sputnik Молдова

Такие возможности обсуждались в рамках VIII Славянского международного экономического форума, который прошел в Брянске.

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Глава минсельхоза Приднестровья Ефимий Коваль обсудил с губернатором Брянской области Александром Богомазом тему поиска новых путей развития международных отношений, сообщили в пресс-службе минсельхоза. Встреча прошла в рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоялся в Брянске.

"Приднестровские коллеги рассчитывают на плодотворное сотрудничество с Брянской областью. Очень приятно, что эта область стала для нас наставником", - сказал Коваль.

Глава минсельхоза высоко оценил работу по поддержке аграрного бизнеса, которая ведется в Брянской области. Он отметил, что с удовольствием принял приглашение на форум в Брянск и приехал как к близким людям.

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Будучи почетным гостем "Свенской ярмарки", проводимой в Брянской области ранее, еще тогда поразился результатам, которых этому российскому региону удалось добиться за последние годы в сельском хозяйстве, машиностроении и в других отраслях народного хозяйства. Коваль в свою очередь пригласил руководителей области посетить приднестровский край.

В форуме приняло участие более 1800 человек, в том числе из Белоруссии, Испании, Сербии, Тайваня, Южной Кореи и так далее. В рамках него состоялись пленарное и 11 тематических заседаний. На форуме обсуждались вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

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Теги:
экономический форум, Брянск, Приднестровье


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