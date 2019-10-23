Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях поставок и цене

Переговоры продолжаются – Молдова ждет итога трехсторонних дискуссий, но и сама обсуждает другие возможности получения голубого топлива.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik, Яна Захарова. Молдова, как наблюдатель, примет участие в трехсторонней встрече по газу Украина – Россия – Еврокомиссия, которая пройдет 28 октября. Об этом в среду заявила журналистам премьер правительства Майя Санду.

Вопрос транзита – ключевой

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Москва и Киев сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается.

Следующая дискуссия запланирована на 28 октября и состоится в Брюсселе. Итог этих переговоров имеет огромное значения для Молдовы, которая получает основную часть газа из России транзитом через территорию Украины.

"Все сценарии обсуждаются. Идет диалог со всеми партнерами – и с Россией, и с Украиной, и с Румынией, и с Болгарией, потому что это комплексная проблема и пути поставок проходят через несколько стран", - сказала Санду.

В республике внимательно следят за ходом трехсторонних переговоров.

"Следующая встреча Украина – Россия – ЕС будет 28 октября. Мы примем участие в этой встрече, как наблюдатели. Посмотрим, если будет окончательное соглашение по транзиту российского газа через территорию Украины. Но пока мы работаем над другими опциями. Надеюсь, подпишем несколько соглашений со странами, которые вовлечены в транзит по альтернативным маршрутам", - заявила Санду.

Возможные варианты

Уже не раз молдавские власти заявляли о том, что в последние месяцы идет работа над поиском альтернативных вариантов поставок голубого топлива в Молдову, чтобы исключить все возможные риски.

"Есть несколько вариантов – закупка газа на границе Украины и России, если не будет соглашения по транзиту. Есть модель закупки газа из Украины и его хранения в этой стране. Речь о резервах, которые уже есть у Украины. Есть модель получения газа через юг, но там еще идет работа на территории Болгарии по 11 километрам газопровода", - пояснила Санду.

Молдавский премьер обратила внимание, что властям страны "нужно очень конкретное соглашение по газоизмерительной станции – будет ли она в Румынии или Украине".

"По всем этим вопросам сейчас идет работа. Вне зависимости от того, возникнет ли проблема транзита или нет, хорошо использовать все возможности и знать, что есть альтернативные источники. Это будет впервые, когда у Молдовы будут альтернативные источники. Это важно и для среднесрочной, и для долгосрочной перспективы", - сказала Санду.

Вопрос цены для потребителей

Пока идут переговоры, преждевременно говорить о том, какой будет цена на голубое топливо, считает глава правительства.

"Тариф на 2020 год зависит от цены, по которой мы будем закупать газ. Сейчас идет процесс переговоров. Очевидно, что мы хотим получить наиболее низкую цену для потребителей в Молдове", - заявила Санду.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставки газа российским концерном "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

Как идут переговоры с "Газпромом"

Ранее президент председатель административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал президента страны Игоря Додона, что присутствует принципиальная договоренность на уровне "Газпрома" и "Молдовагаз" о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, а документ подпишут в ближайшее время.

"Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами", - отметил Додон.

Чебан же подчеркнул, что "есть все предпосылки для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года".

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

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