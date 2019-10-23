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Курс валют

Что задумали евро и доллар: курс валют на четверг

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 24 октября. Большинство основных игроков перейдут в отступление по отношению к молдавскому лею.

К примеру, евро за сутки подешевеет на пять банов и опустится до 19,3105 лея.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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А вот доллар практически не изменится в цене хоть и будет на позитиве. Под занавес рабочей недели "зеленый" будет  торговаться по 17,3835 лея.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в четверг окажется российский рубль, который опустится 0,2717 лея, украинская гривна подешевеет - до 0,6957 лея, румынский лей -  до 4,057 в пересчете на нацвалюту. 

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