Что задумали евро и доллар: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 24 октября. Большинство основных игроков перейдут в отступление по отношению к молдавскому лею.

К примеру, евро за сутки подешевеет на пять банов и опустится до 19,3105 лея.

А вот доллар практически не изменится в цене хоть и будет на позитиве. Под занавес рабочей недели "зеленый" будет торговаться по 17,3835 лея.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в четверг окажется российский рубль, который опустится 0,2717 лея, украинская гривна подешевеет - до 0,6957 лея, румынский лей - до 4,057 в пересчете на нацвалюту.

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