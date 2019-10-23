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Moldova Business Week 2018

В ноябре состоится главный деловой форум страны — Moldova Business Week–2019

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова

"Grow in Moldova!" ("Расти в Молдове!") — под этим лозунгом состоятся мероприятия шестой ежегодной Недели бизнеса в Молдове.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Форум "Moldova Business Week–2019", организованный Агентством по инвестициям в сотрудничестве с партнерами по развитию, соберет в Кишиневе более тысячи предпринимателей, инвесторов, импортеров и финансистов со всего мира.

Как и в прошлом году, в повестку дня представительного "Moldova Business Week" вошли встречи с ведущими экспертами в области экономики, торговли и инвестиций. В течение четырех дней участникам форума предстоит общение с более чем сотней докладчиков из Молдовы, вместе с которыми выступят 26 экспертов из 15 стран мира.

Среди основных тем, которые будут обсуждаться в Кишиневе - меры, необходимые для улучшения инвестиционного климата; развитие агропродовольственной индустрии, туризма, IT-отрасли.

Особое внимание в ходе форума "Moldova Business Week-2019" будет сфокусировано на потенциале органической продовольственной промышленности, возобновляемой энергетике, сфере теле- и кинопроизводства.

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В области туризма предстоит обсудить стратегию "Moldova Turism-2030", развитие новых туристических направлений.

"Moldova Business Week" – главное бизнес-событие в Молдове, которое проходит в Кишинёве с 2014 года. Форум объединяет представителей госструктур, предпринимателей из всех отраслей экономики, импортеров, экспортеров, финансистов из нашей страны и из-за рубежа.

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Теги:
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