Сахарный завод в Фалештах временно закрывается: как это отразится на ценах

Завод по производству сахара в Фалештах законсервирован до 2021 года. Spunik узнал, что ждет работников этой компании, и как прекращение деятельности предприятия отразится на ценах.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Лучия Попеску. Компания "Sudzucker Молдова" объявила о том, что фалештский завод по производству сахара будет временно законсервирован. Экономический агент пояснил, что несмотря на эти меры, "все производственные мощности будут поддерживаться в состоянии полной работоспособности". Планируется, что завод будет закрыт до апреля 2021 года.

"Решение о консервации Фалештского сахарного завода принято в связи с резким снижением продаж молдавского сахара, в первую очередь, на внутреннем рынке", - пояснили в компании.

При этом, как отметили в Sudzucker, по экспертным оценкам, на молдавский рынок за последний год поступили десятки тысяч тонн контрабандного сахара, основная доля которого реализуется мелким оптом и в розницу обладателями патентов на торговлю.

"Также в связи с кризисом перепроизводства и падением цен на европейском сахарном рынке, существенно сократился экспорт молдавского сахара в рамках преференциальных квот ЕС", - добавили в компании.

Нынешняя кризисная ситуация, как пояснили в Sudzucker, "обострена антиконкурентными действиями, спровоцированными помощью, оказываемой польским государством второму производителю сахара – молдавско-польской компании Moldova Zahar через различные финансовые инструменты и меры государственной поддержки".

Цены на сахар останутся прежними

Представители компании Sudzucker в комментарии Sputnik пояснили, что решение о консервации предприятия не повлияет никаким образом на цены на сахар.

"Этот процесс никак не связан с ценами на сахар. Они останутся прежними", - заявил пресс-секретарь компании Александр Беженарь, сообщает sputnik.md.

Сейчас килограмм сахара обходится в Молдове в 12-14 леев.

Сотрудники завода в Фалештах не останутся на дороге

Несмотря на предпринятые антикризисные меры убытки компании Sudzucker в 2018 году превысили 100 миллионов леев. По предварительным оценкам, 2019-й также станет для компании убыточным.

"Временная консервация завода в Фалештах – очень трудное решение для компании", - отметил спикер правления Sudzucker Moldova Александер Косс.

На заводе в Фалештах трудятся порядка 140 сотрудников. Приостановка деятельности предприятия отразится и на них.

"Около трети работников продолжат трудиться на законсервированном заводе, ряду специалистов будет предложена работа в других подразделениях компании. Всем остальные коллегам мы предлагаем работу на других предприятиях с иностранными инвестициями", - отметил Косс.

Две иностранные компании на юге республики уже объявили, что готовы трудоустроить персонал, который останется без работы.

Еще одна часть сотрудников сахарного завода в Фалештах выступила за увольнение по сокращению штатов с соответствующими компенсационными выплатами.

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