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Виноград

Молдова может обогнать Турцию: виноград ранних сортов способен сделать это

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова

Применение современных технологий выращивания некоторых сортов винограда в промышленных объемах способно сделать молдавскую продукцию конкурентоспособной на внешних рынках, доказал фермер из Яловенского района.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Парадоксов в нашей стране достаточно. Это касается и продажи на некоторых молдавских рынков турецкой плодоовощной продукции, особенно в последние месяцы зимы и ранней весной. Турецкие помидоры, огурцы, некоторые фрукты в межсезонье обосновываются на полках многих супермаркетов страны, которая давно считается аграрной. 

Наверняка многие жители Молдовы в этот период покупали какие-нибудь турецкие фрукты или овощи, в том числе столовый виноград. Никто не спорит с вкусовыми качествами этого продукта, однако молдавские сорта, выращенные на нашей земле, все же вкуснее - об этом говорят сами граждане Молдовы. 

Фермер Юрий Бивол из села Костешть Яловенского района доказал - ранние сорта винограда можно выращивать в теплицах, в экологически чистых условиях. На площади в 3,8 гектара, в специально-оборудованной теплице он выращивает два сорта винограда - "Кодрянка" и "Кардинал". Теплица оборудована системой капельного орошения, а полноценный урожая (40 тонн с гектара) фермер планирует собрать уже через два года.
Супермаркет, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Внедрение инновационного в стране проекта по выращиванию столовых сортов винограда в теплице потребовали инвестиций - порядка 15 тысяч долларов, сообщает сайт east-fruit.com. Однако грамотный подход и высокое качество продукции, которое обеспечивается грамотным и научным подходом к выращиванию виноградных кустов, позволят сделать продукции наиболее востребованной и конкурентоспособной на европейском рынке. 

Выращивание этих сортов винограда в тепличных условиях позволяет исключить агрессивное воздействие окружающей среды, особенно в период поздних весенних заморозков и засухи. При этом, продукцию этих, и без того ранних сортов, можно получить еще раньше – в конце июня.

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В текущем году первый, сравнительно небольшой урожай тепличного винограда фермер реализовал на внутреннем рынке по цене до 50 леев за килограмм. Это чуть дешевле раннего импортного винограда, поставляемого из Турции и других жарких стран. Таким образом даже на внутреннем рынке Молдовы, такой виноград выигрывает по цене и качеству.

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Теги:
сорт, производство, фермеры, Молдова, виноград


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