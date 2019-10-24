Курс валют сразу на несколько дней: новый поворот от евро

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 25 октября, и выходные. Большинство основных игроков перейдут в наступление по отношению к молдавскому лею. К примеру, евро за сутки отыграет семь банов и расположится на уровне 19,3806 лея.

Доллар также будет на позитиве, но окажется скромнее, чем евро. В конце рабочей пятидневки "зеленый" станет тверже на три бана и достигнет отметки в 19,3806 лея.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пятницу окажется российский рубль, который поднимается до 0,2725 лея, румынский лей подорожает - до 4,0784 в пересчете на нацвалюту. А украинская гривна подешевеет до 0,6948 лея.

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