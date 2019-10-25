Евро и доллар переходят в наступление: курс валют на начало следующей недели

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 28 октября. Основные игроки выйдут после выходных в бодром настроении и продолжат наступление в отношении молдавского лея. Евро в первый день рабочей недели укрепится еще на пять банов и займет планку в 19,4381 лея.

Доллар, кажется, нацелился вернуть растраченные с начала месяца позиции. В понедельник "зеленый" подорожает сразу на семь банов и установится на уровне 17,4898 лея.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе окажется российский рубль, который поднимется до 0,2735 лея, румынский лей подорожает - до 4,0858 в пересчете на нацвалюту, а украинская гривна - до 0,6983 лея.

В выходные евро торгуется по 19,3806 лея, доллар - по 17,4168 лея, российский рубль - по 0,2725 лея, румынский лей - по 4,0784 в переводе на молдавское платежное средство, а украинская гривна - по 0,6948 лея.

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