Брынзан: Молдова заинтересована в укреплении сотрудничества со странами СНГ

Один из приоритетов Молдовы – это сотрудничество со странами-членами СНГ, считает глава Минэкономики республики.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Молдова заинтересована в укреплении и расширении экономического сотрудничества со странами-членами СНГ. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры республики Вадим Брынзан на заседании глав правительств государств-участниц Содружества.

"Один из приоритетов Молдовы – это сотрудничество со странами-членами СНГ для обеспечения свободного передвижения товаров, услуг и граждан путем устранения торговых барьеров рынков Содружества", - написал министр на своей странице в Facebook. © Sputnik / Екатерина Штукина Главы правительств СНГ подписали 17 документов

В своем выступлении в рамках заседания в узком формате Брынзан рассказал о нынешней экономической ситуации в стране, отметив, что на сегодняшний день задача молдавского кабмина заключается в чистке системы, доставшейся в наследие от предыдущей власти. Как пояснил глава Минэкономики, правительство сконцентрировано судебной реформе.

"Мы раскрыли многие схемы из разных секторов экономики, которые переводили государственные доходы в карманы некоторых людей и не позволяли стране развиваться. Это ключевая проблема для нашего правительства, и мы приложим все усилия для ее разрешения", - отметил Брынзан.

Додон на встречах с лидерами ЕАЭС и СНГ: Молдова — ваш верный друг и партнер>>>

Главы правительств СНГ в ходе заседания подписали 17 документов, которые касаются различных сфер: спорта, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противовоздушной обороны. Следующее заседание руководителей правительств стран СНГ пройдет 29 мая 2020 года в Ташкенте (Узбекистан).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK