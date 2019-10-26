Кто в Молдове может претендовать на перерасчет пенсий

Начиная с 1 января 2019 года лица, которые вышли на пенсию с 1999 года и у которых трудовой стаж после этого насчитывает 15 лет или более, могут подать заявление на перерасчет пенсии по возрасту в территориальную кассу социального страхования по месту жительства.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik, Лучия Попеску. Перерасчет пенсий в 2019 году коснется примерно две с половиной тысячи человек – в среднем выплата увеличится в два с лишним раза с 2048 до 4770 леев.

Такие данные привело на днях министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

В следующем году пенсии увеличатся вдвое, то есть с 1900 до 3765 леев.

На перерасчет пенсии можно претендовать лишь один раз.

Пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, имеют право на перерасчет.

Как ранее сообщал spunik.md, начиная с 1 января 2019 года лица, которые вышли на пенсию с 1999 года и у которых трудовой стаж после этого насчитывает 15 лет или более, могут подать заявление на перерасчет пенсии по возрасту в территориальную кассу социального страхования по месту жительства.

Пенсии тех, чей стаж не дотягивает до 15 лет, будут пересмотрены в 2020 году. Что касается подобных выплат, установленных в период 1 января 1999 года по 1 января 2019 года, то их перерасчет будет проводиться постепенно, начиная с 2021 года по 2027-й.

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По статистике, из общего числа пенсионеров в Молдове, а это порядка 700 тысяч 600 человек, свыше 160 тысяч продолжают работать по того, как им назначили пенсию. При этом 114 тысяч человек – это люди, которые получают пенсию по возрасту.

Почему те, кто вышел на законный отдых продолжает работать? Ответ очевиден - чтобы повысить свое материальное положение, так как размер пенсий в стране довольно низкий. Примерно 400 тысяч граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.

По данным Национального бюро статистики, в первом семестре 2019 года размер прожиточного минимума составил в среднем на человека 2028,3 лея в месяц, а на пенсионера – 1726,5 лея. Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года составил 1895,1 лея.

С 1 апреля 2019 года минимальный размер пенсии по возрасту составляет 1079 леев.

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